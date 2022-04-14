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А Роналду-то – рецидивист!

Случай с мальчиком-аутистом – далеко не первый в ряду прегрешений звезды. Вспоминаем, кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру.
А Роналду-то – рецидивист!
14 апреля 2022 16:04
автор: Михаил Боков
автор фото: UEFA (УЕФА)

Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» — «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а наше партнерское издание «Плеймейкер» решило вспомнить другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.

Что случилось на «Гудисон Парке»

Так что же случилось в выходные в Ливерпуле? После субботнего поражения от «Эвертона» Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций и разбил айфон болельщику, который снимал на камеру уход «Манчестера» в подтрибунное помещение. Португалец в ярости вышиб у парнишки гаджет, так что тот упал и раскололся. А потом выяснилось, что пострадавший — 14-летний мальчик с диагнозом «аутизм», который впервые попал на футбол…

«Мой сын твердил мне: «Там будет Роналду». Это его кумир, хотя он и не из «Эвертона». Сын увидел кровь на гетре футболиста, опустил руку с телефоном пониже — и подвергся нападению футболиста. Так это выглядит в моих глазах как мамы», — сказала Сара Келли, мать пострадавшего подростка.

Роналду, кажется, и сам вскоре понял, что хватил лишку. Он записал видео с извинениями, а позже — как сообщила пресс-служба МЮ — еще раз лично связался с мальчиком. Но поток хейта уже не остановить. В числе прочих, экс-футболист сборной Испании и «Ливерпуля» Хосе Энрике назвал португальца «плохим человеком, который зарвался и чувствует себя богом», а международный фонд «Спасем детей» (Save the Children) заявил, что Роналду больше не их посол.

Собственно, а чему удивляться? История подтверждает: Роналду — отпетый грубиян и матерщинник, от его гнева страдали женщины и мужчины, включая Зинедина Зидана. Ниже — доказательства.

Дал тумака ирландцу

В сентябре 2021 года в матче с Ирландией Роналду ударил Дару О’Ши. По-хорошему, О’Ши был виноват сам. Роналду готовился бить пенальти, который сделал бы его рекордсменом мира по голам за сборную (со 110-ю мячами Криштиану опередил бы иранца Али Даеи). Так вот, О’Ши пихнул мяч с 11-метровой отметки, когда Роналду уже готовился исполнить удар…

Да не просто пихнул, а еще и сказал что-то в лицо португальцу. Позже журналисты пытались расшифровать фразу по мимике О’Ши. Выходило, что ирландец произнес что-то вроде «Пеналду» — обозвав и унизив идущего на рекорд португальца. Повод серьезный. Но тумак в ответ?..

Судья пожалел Роналду, оставив инцидент без внимания, хотя ирландец всячески показывал, что ему больно: схватился за лицо и упал. Пенальти Роналду не забил. Впрочем, рекорд все равно был взят: в том матче португалец записал на свой свет два мяча.

Послал подальше Зизу. Дважды!

В сентябре 2016-го жертвой горячего нрава Роналду стал его собственный тренер. И не просто тренер, а сам Зинедин Зидан — в тот год француз возглавил «Реал» (и, к слову, привел команду к победе в Лиге чемпионов). Недовольство Роналду вызвала его замена в одном из матчей. Сев на скамейку запасных, он под камеру обложил француза ругательствами и назвал его мать нехорошим словом.

В игровые годы Зидан не спускал подобного и валил обидчиков ударом лысиной. Все помнят финал ЧМ-2006 и нокдаун Марко Матерацци: итальянец получил за то, что нелестно отозвался о сестре Зизу. Однако на посту тренера француз проявил удивительное хладнокровие. Он не стал лезть в спор с зарвавшейся звездой, а после матча прокомментировал инцидент максимально корректно. «Криштиану не разозлился из-за замены. Он лишь расстроился тому, что мы упустили победу. Нам вскоре предстоит важный матч, и я подумал, что было бы правильным заменить его. Он всегда хочет быть на поле, но я также должен думать об игроке», — сказал Зидан.

Интересно, что спустя полгода инцидент повторился. Роналду заменили под конец матча с «Атлетико». «Почему я? — заорал он Зидану. — Иди ты, сам знаешь куда!»

Наорал на своих болельщиков

Болельщикам тоже доставалось от португальца. В январе 2017-го Роналду разразился нецензурной бранью в адрес домашней трибуны. Инцидент произошел после игрового момента, в котором Криштиану потерял мяч. Фанаты «Реала» засвистели, а португалец в ответ обозвал их «сукиными детьми». Испанские газеты вышли на следующий день с короткими заголовками «Психанул».

В 2019-м досталось фану, который выскочил на поле, чтобы сделать селфи с португальцем. Тому не понравилось, что парень при этом дернул его за футболку. Роналду сказал пару крепких слов и, судя по съемке, даже пытался замахнуться на фаната — но того вовремя отвели в сторону.

По сети гуляют разные записи ругани Роналду в адрес болельщиков. Среди фанатов давно ходит флэшмоб: понять, что именно говорит футболист. В русскоязычном интернете многие уверены: на поле португалец нередко ругается русским матом. Сказываются давнишние отношения с Ириной Шейк?

Хвастался кучей денег

Как известно, матерщина не доводит до добра. Именно бранные слова стали причиной, по которой Роналду объявили геем. Речь идет о перепалке с защитником «Атлетико» Коке в ноябре 2016 года.

Между футболистами произошла ссора, Роналду толкнул Коке в спину — после этого игроки обменялись оскорблениями. Уже в раздевалке Роналду пересказал суть ссоры своим одноклубникам. «Коке назвал меня педиком. А я ему ответил: да, педик, зато у меня полно бабла, придурок…»

На его беду рядом оказался журналист испанской радиостанции СОРЕ, который все слышал. На следующий день СОРЕ выпустила подкаст с описанием ссоры, а затем спортивные СМИ подхватили новость и вышли с заголовками: «Криштиану Роналду совершил каминг-аут!»

Распускал руки

Наконец, самый громкий отрицательный эпизод с участием Роналду произошел вне футбольного поля. Лишь в июле 2019 года против португальца закрыли дело об изнасиловании, которое «висело» на нем десять лет.

В 2009 году модель Кэтрин Майорга заявила, что футболист склонил ее к сексу. Роналду отрицал факт насилия, утверждая, что секс был по обоюдному желанию. Через год Майорга пошла на сделку: согласившись «забрать» заявление, она получила около 400 тысяч долларов.

Хотя расследование позже возобновилось — в итоге обвинения сняли с Роналду за недостатком улик. Но эта история едва не разрушила его карьеру. Компания EA Sports, один из спонсоров футболиста, убрала его изображение из рекламы FIFA 19. Обеспокоенность выразили и в Nike, где платят Криштиану по контракту один миллиард долларов.

источник: «Советский спорт»
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