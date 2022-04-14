Марадону убили? Врачам великого футболиста грозит тюрьма

По информации Французского информационного агентства, аргентинская прокуратура считает, что восемь медицинских работников различного профиля, которые долгое время занимались лечением Марадоны, проявили преступную халатность. По версии прокуратуры, подсудимые «были инициаторами беспрецедентного, совершенно неадекватного и безрассудного лечения на дому» и якобы занимались импровизацией во время лечения.

Среди обвиняемых – нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр с русским корнями Агустина Косачева, психолог Карлос Диас и еще несколько сотрудников медицинского персонала.

Их деятельность проанализировала специальная медицинская комиссия, которая была создана для расследования смерти Марадоны. Комиссия сделала вывод, что действия медицинской бригады были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. По мнению комиссии, Марадоне не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Кроме того, медики установили точное время смерти Диего – во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.

Специальная комиссия подготовила доклад для отправки в судебные органы. Прокуратура сделала заявление на основании выводов комиссии. Если обвиняемые будут признаны виновными, медикам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Официальной причиной смерти назван острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.

КАК ЭТО БЫЛО

После смерти футбольного гения в Аргентине был объявлен национальный траур. Тело Марадоны доставили в президентский дворец «Каса Росада» в Буэнос-Айресе Церемония прощания продолжалась 48 часов, очередь желающих проститься со звездой растянулась на семь кварталов. Похоронили Диего Армандо Марадону на кладбище Белла-Виста, в 35 километрах от Буэнос-Айреса. Там же покоятся родители футбольного гения.