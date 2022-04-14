ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Марадону убили? Врачам великого футболиста грозит тюрьма

Прокуратура, занимающаяся расследованием смерти Диего Марадоны, потребовала, чтобы врачи, которые лечили великого аргентинца, предстали перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности, сообщает AFP.
Марадону убили? Врачам великого футболиста грозит тюрьма
14 апреля 2022 16:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: AFP

По информации Французского информационного агентства, аргентинская прокуратура считает, что восемь медицинских работников различного профиля, которые долгое время занимались лечением Марадоны, проявили преступную халатность. По версии прокуратуры, подсудимые «были инициаторами беспрецедентного, совершенно неадекватного и безрассудного лечения на дому» и якобы занимались импровизацией во время лечения.

Среди обвиняемых – нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр с русским корнями Агустина Косачева, психолог Карлос Диас и еще несколько сотрудников медицинского персонала.

Их деятельность проанализировала специальная медицинская комиссия, которая была создана для расследования смерти Марадоны. Комиссия сделала вывод, что действия медицинской бригады были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. По мнению комиссии, Марадоне не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Кроме того, медики установили точное время смерти Диего – во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.

Специальная комиссия подготовила доклад для отправки в судебные органы. Прокуратура сделала заявление на основании выводов комиссии. Если обвиняемые будут признаны виновными, медикам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Официальной причиной смерти назван острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.

КАК ЭТО БЫЛО

После смерти футбольного гения в Аргентине был объявлен национальный траур. Тело Марадоны доставили в президентский дворец «Каса Росада» в Буэнос-Айресе Церемония прощания продолжалась 48 часов, очередь желающих проститься со звездой растянулась на семь кварталов. Похоронили Диего Армандо Марадону на кладбище Белла-Виста, в 35 километрах от Буэнос-Айреса. Там же покоятся родители футбольного гения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Марадону убили? Врачам великого футболиста грозит тюрьма
Марадону убили? Врачам великого футболиста грозит тюрьма
Прокуратура, занимающаяся расследованием смерти Диего Марадоны, потребовала, чтобы врачи, которые лечили великого аргентинца, предстали перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности, сообщает AFP.
14.04.2022 16:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
А Роналду-то – рецидивист!
А Роналду-то – рецидивист!
Случай с мальчиком-аутистом – далеко не первый в ряду прегрешений звезды. Вспоминаем, кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру.
14.04.2022 16:04
Футбол
автор: Михаил Боков
Скажи «Динамо» «ДА!» уже в эту пятницу
Скажи «Динамо» «ДА!» уже в эту пятницу
В пятницу, 15 апреля, стартует 25-й тур российского чемпионата. Объясняем, почему настоящему динамовскому болельщику в этот вечер обязательно надо быть в Петровском парке. Такого шоу вы точно еще не видели!
14.04.2022 14:35
Футбол
автор: Николай Яременко
Алексей Сафонов: Драка в Мадриде? Эмоции – как-то в Париже под трибунами Карпин с Зиданом дрались
Алексей Сафонов: Драка в Мадриде? Эмоции – как-то в Париже под трибунами Карпин с Зиданом дрались
«Атлетико» не смог обыграть «Манчестер Сити» в Мадриде в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Гвардиолы в полуфинале встретится с «Реалом».
14.04.2022 14:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Битва в Мадриде: эмоции, массовая потасовка на поле и под трибунами, вмешательство полиции
Битва в Мадриде: эмоции, массовая потасовка на поле и под трибунами, вмешательство полиции
«Атлетико» не сумел забить «Манчестер Сити», встреча закончилась вничью 0:0, и вылетел из Лиги чемпионов. Эмоции на «Ванда Метрополитано» зашкаливали, в конце матча произошла массовая потасовка, которая продолжилась после игры.
14.04.2022 12:09
Футбол
автор: Юрий Волохов
Лига Европы: Доменико Тедеско и другие знакомые лица
Лига Европы: Доменико Тедеско и другие знакомые лица
14 марта пройдут ответные матчи Лиги Европы, которые определят четыре лучшие команды этого турнира. Миранчук против Тедеско, неуступчивый «Айнтрахт» против «Барселоны» и превью других противостояний дня в нашем материале.
14.04.2022 11:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Критики и тактики
Критики и тактики
Немного редакционного анализа, почему российскому футболу пора избавляться от токсичности.
14.04.2022 11:40
Футбол
автор: Сергей Иванов
Лига чемпионов: нулевой Мадрид и град голов в Ливерпуле
Лига чемпионов: нулевой Мадрид и град голов в Ливерпуле
Два матча среды стали двумя последними четвертьфиналами главного европейского клубного турнира. И болельщику вновь не было скучно, хотя про поклонников «Атлетико» и «Бенфики» вряд ли так удобно сказать.
14.04.2022 10:57
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Лига конференций: четыре яркие интриги!
Лига конференций: четыре яркие интриги!
14 марта пройдут ответные встречи третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций, в которых определятся четыре полуфиналиста турнира. Разбор предстоящих матчей - в нашем материале.
14.04.2022 10:46
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пеп жаждет взять реванш у Симеоне. Навстречу матчу Лиги чемпионов «Атлетико» - «Манчестер Сити»
Пеп жаждет взять реванш у Симеоне. Навстречу матчу Лиги чемпионов «Атлетико» - «Манчестер Сити»
Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Сити» выдался ожидаемо максимально напряженным и эмоциональным. «Горожане» контролировали игру, но забили лишь один мяч, что оставило шансы испанцам на проход в полуфинал турнира. Рассказываем всё, что нужно знать об ответной встрече.
13.04.2022 21:13
Футбол
автор: Никита Шмытов
Предатель или жертва обмана? Как наш олимпийский чемпион Рио «завершил карьеру» из-за спецоперации
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, что называется, влип в историю. То ли по собственному желанию, то ли по недоразумению.
«Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после Шоу Тутберидзе
В «Мегаспорте» отгремело шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а его звездные участники рассказали о прошедшем сезоне и планах на будущее.
Панарин не отпускает Капризова в отрыв, Георгиев и Шестеркин бьют рекорды (видео)
Шайба Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» победить в гостях «Филадельфию» (4:0) в матче НХЛ, а российские голкиперы ньюйоркцев установили новое клубное достижение.
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, доходы Entain выросли на треть. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика