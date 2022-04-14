Питер или Москва? «Зенит» или «Динамо»? Кто станет чемпионом?

Календарь

Оставшиеся матчи «Динамо»: «Ахмат» (д), ЦСКА (г), «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Локомотив» (г), «Сочи» (д).

На остаток сезона у «Динамо» сложился очень непростой календарь. Вероятнее всего, три очка с относительной простотой команда может заполучить только в матче с «Уралом» у себя дома, а по остальным матчам – большой вопрос. «Динамо» ждет проверка четырьмя клубами из первой восьмерки, но особенно на их фоне выделяются встречи с ЦСКА и с «Локомотивом» в гостях.

Оставшиеся матчи «Зенита»: «Урал» (д), «Краснодар» (г), «Локомотив» (д), «Химки» (д), «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (г).

«Зениту» повезло чуть больше. Им предстоит встретиться всего два раза с клубами из первой восьмерки, но и тут важен контекст. Формально «Краснодар» является пятой командой чемпионата, но нужно понимать, что «Краснодар» осеннего образца и «Краснодар» сейчас – это две совершенно разные команды. При всем уважении к парням из южного коллектива, они сейчас не похожи на команду, которая сможет что-то противопоставить действующим чемпионам страны. Также нельзя не сказать про выезд в Москву к «Спартаку» – ведь никто не забыл про зубодробительные 7:1 в Питере прошлой осенью, правда?

Составы

«Динамо» почти не пострадало от отъезда легионеров из РПЛ, а в числе выбывших на неопределенный срок значится только Иван Ордец. Но нужно сказать про уход Андрея Воронина из тренерского штаба, который, по словам игроков команды, играл важную роль в успехах команды. Сейчас состав бело-голубых полностью здоров, но даже с этим фактом смущает длина скамейки команды. Сандро Шварц не имеет возможности часто и глобально ротировать состав, из-за чего коллектив рискует не дотянуть в оптимальных кондициях до конца сезона. Если хотя бы одно звено основного состава выбывает, то его практически некем заменить. Например, в прошлом матче не смог сыграть Бальбуэна, из-за чего «Динамо» играло в центре обороны с Романом Евгеньевым (23 года) и Сабой Сазоновым (20 лет), у последнего из которых было до этого всего 124 игровые минуты в РПЛ. Простите, но с такими «опытными» игроками далеко не уедешь.

Так что у «Зенита» и в этом компоненте есть преимущество. Питерский клуб имеет равноценную замену практически на любую позицию, и даже таким классным мастерам, как Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Иван Сергеев, приходится оставаться на скамейке запасных. «Зенит» имеет проблему только в центре защиты, но Сергей Семак легко справляется с ней, переводя Сантоса на это место.

Статистика и ментальность

«Динамо» в последнее время играет не слишком ярко, но это и не требуется, когда речь идёт о возможном чемпионстве. Есть другой, еще более важный аспект, который подразумевает хладнокровный набор очков в ущерб своему стилю. Москвичи – победители в двух последних турах с одинаковым счётом 1:0, и это показывает, что они научились вымучивать победу даже самых тяжелых и вязких матчах.

«Зенит», безусловно, имеет чемпионский характер. Для этого достаточно взять статистику трех последних сезонов, а именно шесть последних туров:

● 2018/2019: 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)

● 2019/2020: 16 очков (5 побед, 1 ничья)

● 2020/2021: 14 очков (4 победы, 2 ничьи)

Питерцы практически не оставляют шансов в концовках сезонов своим конкурентам за чемпионство.