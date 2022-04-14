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Скажи «Динамо» «ДА!» уже в эту пятницу

В пятницу, 15 апреля, стартует 25-й тур российского чемпионата. Объясняем, почему настоящему динамовскому болельщику в этот вечер обязательно надо быть в Петровском парке. Такого шоу вы точно еще не видели!
Скажи «Динамо» «ДА!» уже в эту пятницу
14 апреля 2022 14:35
автор: Николай Яременко

Чемпионат выходит на финишную прямую. Одна из задач сезона давно решена – «Динамо» в турнирной таблице будет намного выше «Спартака».

Но аппетит приходит во время еды. Пара лидеров, оставившая позади всех преследователей, рвётся к чемпионству. «Зенит» откровенно лихорадит.

«Динамо» же, хоть и испытывает проблемы, но похоже, что поймало чемпионский фарт.

А ходить на самый уютный стадион в центре Москвы – удовольствие, которое мало с чем можно сравнить. «Динамо» балует своих болельщиков и лазерными шоу, и уникальными музыкальными программами. «Динамо» думает о своих болельщиках, заботится о них, и болельщики отвечают им тем же: трибуны заполняются, подгоняя свою молодую команду вперед.

У нас в руках режиссерская программка к матчу. Раскрывать все секреты не будем – это скорее, технический документ: в какой момент что именно выводится на экран, что проецируется на поле, что говорит диктор. Но точно можем сказать, что будет проекционное шоу в честь 99-й годовщины со дня создания «Динамо». Будет использована совершенно новая супертехнология, какой еще не было ни на одном стадионе страны!

Как всегда, акции, которые сделают посещение стадиона более комфортным! Дети – бесплатно, за покупку мерча – два билета. Акция, которая нам очень нравится: три билета по цене двух. Например, с товарища взял деньги, а девушку свою позвал бесплатно. С другом обсуждаешь футбол, а девушке вешаешь на шею потрясающий динамовский шарфик с розовыми интонациями – специальная женская модель.

А главное – есть реальная спортивная интрига. Питер дрожит. И если «Динамо» сделает с «Ахматом» то, что должно, оно уже нагонит питерских в турнирной таблице. Три очка разницы – это, считай, ничего.

В этом сезоне у «Динамо» осталось всего три домашних матча. А сезон-то не такой, как все предыдущие! Сезон, который может стать самым успешным в 21 веке!

Скажи Динамо «Да!»

источник: «Советский спорт»
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