Безнадега на «Камп Ноу»: «Айнтрахт» повторил подвиг «Вильярреала» - сбил «Барселону» на взлете

ПОСЛЕ 0:3 ОТЫГРАТЬСЯ СЛОЖНО

Сенсация не только в итоговом результате, а в том, как проходил матч. Немцы открыли счет уже на 4-й минуте – Костич реализовал пенальти. На 36-й минуте Борре потрясающим ударом метров с двадцати пробил в ближнюю девятку. 2:0. А на 67-й защитники «Барсы» оставили одного в штрафной Костича, тот четко пробил низом в дальний нижний угол. 3:0 – к 67-й минуте!

Это больше всего поразило - безнадега по ходу матча. Если б «Айнтрахт» отбивался и в редкой контратаке забил победный гол, было бы другое впечатление. Напомним, во Франкфурте был счет 1:1.

Но 3:0 к 67-й минуте – это перебор, это фиаско.

Самое интересное, что два гола «Барса» отыграла. Правда, шансов на хотя бы дополнительное время не было совсем. Второй гол Депай забил с пенальти на 100-й добавленной минуте. После этого сразу прозвучал финальный свисток.

15 МАТЧЕЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Сенсация еще в том факте, что «Айнтрахт» сбил «Барселону» на взлете. После двух невнятных сезонов под руководством Роналда Кумана, в Барселоне решили обратиться к услугам легенды клуба Хави.

Тот сделал ставку на талантливых молодых воспитанников клуба – Педри и Гави. Оба юных парня играют в полузащите и во многом определяют игру команды.

Но ситуация при Хави не выправилась мгновенно, это был мучительный процесс. Сезон «Барса» начала очень тяжело. И зимой было принято важное решение о срочном усилении команды, особенно нападения, где фактически было два форварда Депай и ветеран Люк Де Йонг, которые меняли друг друга.

В Барселоне высадился потрясающий десант форвардов – Ферран Торрес (Манчестер Сити), Ласина Траоре (Вулверхэмтон) и Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал). Все эти ребята отнюдь не сидели на лавках в своих клубах, были, если не лидерами, но точно игроками обоймы. После перерыва вернулся Усман Дембеле.

С таким нападением «Барселона» совершила прорыв – в чемпионате Испании последовала серия побед и «Барса» с 10-х мест поднялась на второе. Да, «Реал» уже не догнать, отрыв составляет 12 очков, но у команды Хави отличные шансы на путевку в Лигу чемпионов, о чем еще в ноябре можно было только мечтать.

Перед «Айнтрахтом» «Барселона» не проигрывала 15 матчей подряд, в этот отрезок вошел исторический разгром «Реала» в класико в Мадриде 4:0. Тем неожиданнее и болезненнее стало поражение от немцев. «Барса» ставила цель победить в Лиге Европы, это очевидно. Кроме желанного трофея, которого в музее «Барселоны» пока нет, это еще и путевка в Лигу чемпионов. Однако на пути к этой цели встал «Айнтрахт».

Лига Европы. 1/4 финала, ответные матчи

14 апреля

«Аталанта» – «Лейпциг» – 0:2 (общ. 1:3)

«Барселона» – «Айнтрахт» – 2:3 (общ. 3:4)

«Лион» – «Вест Хэм» – 0:3 (общ. 1:4)

«Рейнджерс» – «Брага» – 3:1 (общ. 3:2)

Полуфиналы

«Лейпциг» – «Рейнджерс», «Вест Хэм» – «Айнтрахт».

Первые матчи 28 апреля, ответные – 5 мая.