Евгений Ловчев: «Динамо» обыграет «Ахмат», но «Зениту» динамовцы не соперники

«ДИНАМО» – «АХМАТ». СЕГОДНЯ. НАЧАЛО В 19.30.

«Динамо» после зимней спячки довольно неважно играет, но при этом очки все равно цепляет. И это очень важно для ментальности команды, когда не при самой лучшей игре, очки в копилку прибывают.

«Ахмат» очень упертая команда, но «Динамо» все равно должно выиграть.

Если же говорить про их соперничество с «Зенитом», они питерцам не соперники. Даже по составу не ровня. Но то, что «Динамо» устроило гонку за лидером, это позволяет болельщикам хотя бы продолжать следить за нашим чемпионатом. Да и «Зениту» не дает расслабиться.

«СПАРТАК» – «РУБИН». СУББОТА. НАЧАЛО В 19.00

Говорите, непонятный матч? Думаю, как раз в этом матче примерно все понятно. «Спартак» растет, прибавляет, остроты в атаке добавил парень с Ямайки Николсон.

Сейчас, когда мячи летают по штрафной соперника, это совсем не те мячи, которые летали у Соболева. Соболев очень сдал. Средние игроки, со средним обучением раскрепощаются, когда им начинают доверять. Если же игра не идет, ничего не получается, они не могут это переломить, не хватает класса, мастерства. А Николсону все равно – он в новой стране, на свежачка, прет. Все у него получается.

Думаю, «Спартак» победит

«ЗЕНИТ» – «УРАЛ». СУББОТА. НАЧАЛО В 16.30

У меня есть очень хороший друг, он живет в Питере, бизнесмен, часто меня приглашает то на день рождения, то на юбилей фирмы.

Он любит футбол, у него всегда есть билеты, и мы ходим на «Зенит». И как я не приеду, «Зенит» громит то «Урал» 6:1, то «Локомотив», кажется 7:1.

Нет, сегодня я в Питер не еду, и завтра тоже, но, думаю, «Зенит» выиграет без проблем. Тем более, и «Урал» как-то сдал в последнее время, и даже их лидер Бикфалви тоже сдал.

Остальные матчи 26-го тура

«Уфа» – ЦСКА. Суббота. Начало в 14.00

«Арсенал» – «Ростов». Воскресенье. Начало в 14.00

«Крылья Советов» – «Краснодар». Воскресенье. Начало в 16.30

«Сочи» – «Локомотив». Воскресенье. Начало в 16.30

«Нижний Новгород» – «Химки». Воскресенье. Начало в 19.00