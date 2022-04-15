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Куда отправится Данил Глебов из «Ростова»?

Сейчас полузащитник из «Ростова» стоит, словно богатырь перед расходящейся в три стороны дороги. В каждом из вариантов есть свои соблазны и свои риски. Наш автор влез в шкуру игрока и вот что обнаружил.
Куда отправится Данил Глебов из «Ростова»?
15 апреля 2022 20:18
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Ростов»

Данил Глебов - это один из самых прогрессирующих футболистов российского футбола. В 2018 году полузащитник играл за скромный «Анжи», довольствуясь считанными минутами в РПЛ, но за четыре года в «Ростове» он превратился в одного из лучших игроков своего амплуа, а также в игрока сборной России.

Всего «Ростов» заплатил за трансфер Глебова около 50 тысяч евро, а сейчас его цена в десятки, если не в сотни раз выше. Естественно, молодой и перспективный игрок с российским паспортом из не топ-клуба привлекает внимание более богатых и именитых команд, которые давно следят за возможностью подписать Данила. Эту информацию подтвердил даже агент игрока Павел Банатин, который назвал трёх главных претендентов на своего клиента.

«ЗЕНИТ»

За последние пять лет путь по маршруту Ростов - Санкт-Петербург проложили себе восемь игроков, но далеко не все из них заиграли. И все эти трансферы можно разделить на три категории:

Успешные: Дмитрий Чистяков

Спорные: Александр Ерохин, Миха Мевля

Провальные: Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Иван Новосельев, Денис Терентьев

Несмотря на солидный оклад, развитую инфраструктуру, чемпионские перспективы и другие плюсы, которые может дать «Зенит» Данилу Глебову, у игрока больше шансов дополнить своим именем третью категорию.

К сожалению, сделки между «Ростовом» и «Зенитом» иногда делают хуже обоим клубам, и как показывает история, многие из игроков возвращаются обратно в южный коллектив. Некоторые из них просто оказываются неготовыми играть с таким давлением и в такой конкуренции, а в центральной зоне «Зенита» игроков предостаточно: Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, и сюда же иногда переводятся Дуглас Сантос, Ерохин и даже Клаудиньо. Можно ли сказать, что Глебов прямо сейчас сильнее кого-то из вышеназванных футболистов? Вопрос риторический.

Ясно одно: Глебов рискует стать очередным игроком, чей трансфер в «Зенит» если не сломает карьеру, то может ее притормозить. Вероятность полировать скамейку запасных - очень высокая.

«ДИНАМО» МОСКВА

Вторым претендентом на Глебова называется «Динамо», которое в последнее время прогрессирует не меньшими темпами, чем сам футболист. На данный момент в схеме 4-3-3 центральная зона москвичей чаще всего состоит из Даниила Фомина, Никола Моро и Себастьяна Шиманьского. Два последних, скорее всего, покинут команду летом, и на этот случай у бело-голубых не остаётся пока вариантов с адекватной заменой. Иногда Сандро Шварц ставит в среднюю зону Арсена Захаряна или кого-то из молодых игроков, но это не самый удачный вариант для сохранения баланса в команде.

Данил Глебов - идеальный вариант для центра «Динамо», который сочетает в себе качества как разрушителя, так и созидателя. Он уже сейчас сильнее Никола Моро, что легко подтверждается цифрами:

Отборы (в среднем за игру): 2.2 - 1.8

Перехваты (в среднем за игру): 1.9 - 1.6

Выносы (в среднем за игру): 1.9 - 1.2

Заблокированные удары (в среднем за игру): 0.5 - 0.4

Голы: 4 - 1

Голевые передачи: 5 - 1

Ключевые передачи (в среднем за игру): 0.9 - 0.6

Точность передач (в среднем за игру): 75.9% - 78.6%

Возможно, переход в «Динамо» станет лучшим решением для всех сторон. Сандро Шварц верит и развивает молодых игроков, а также может гарантировать борьбу за самые высокие места, что и требуется 22-летнему Глебову.

ЦСКА

Со времен ухода Понтуса Вернблума клуб так и не нашел ему нормальную замену в опорную зону. Пробовались многие игроки, но никто из них так и не смог закрепить за собой эту важную позицию. Сейчас ЦСКА делает ставку на Жан-Филиппа Гбамена, но это не дальновидный вариант по двум причинам: он находится в аренде и его преследуют травмы. Помимо него Алексей Березуцкий наигрывал в центре Ахметова, Облякова, Дзагоева, Мухина, Бийола и Зайнутдинова, но на фоне них Даниил Глебов выглядит куда более стабильнее и сильнее, если брать последние сезоны. Многие из вышеназванных игроков были переведены на другие позиции, поэтому в опорной зоне у ЦСКА самая настоящая дыра и дефицит игроков.

В стане «армейцев» Данил Глебов точно станет основным игроком стартового состава, но неизвестно - сможет ли руководство удовлетворить запросы «Ростова» по сумме трансфера. Сначала ЦСКА должен разобраться со своим действующим составом и отданными в аренду Бохиненом и Бистровичем, и только после этого можно предпринимать попытки по покупке игрока желто-синих.

источник: «Советский спорт»
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