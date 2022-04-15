«Зенит» больше не единоличный лидер. «Динамо» выиграло стартовый матч тура

«Ахмат» не выигрывал до этого матча пять туров. Теперь не выиграл и шестой. Можно шутить, на кого сорвётся теперь Андрей Талалаев. Но ему лучше бы уже подыскивать новое место работы.

Игры с «Ахматом» мало у кого получаются красивыми. Успешными с точки зрения результата – у многих. Эффектными – редко.

С «Динамо», в принципе, так и вышло. Мало чем примечательная игра с точки зрения красоты, но счет, как говорится, на табло – 2:0.

Впрочем, второй гол вышел именно красивым: Антон Шунин может записать себе в актив голевую передачу. Голкипер динамовцев сделал передачу из своей штрафной Константину Тюкавину, и молодой форвард, незадолго до этого вышедший на замену, отметился голом уже в шестой раз в этом сезон. Стоит отметить и то, как Тюкавин, не имея очевидного преимущества перед двумя соперниками, смог грамотно обработать мяч, оттеснить грозненцев, еще выждать паузу, удобно перекладывая мяч и только после этого совершить выстрел в упор.

Первый гол был не столь логичен: подобрав мяч на фланге после того, как соперник неаккуратно потерял его во время вброса аута, динамовцы смогли перевести его быстро ворвавшемуся на свободное место в штрафной Фёдору Смолову, и тот уже быстро разобрался вратарём.

И именно этот момент качнул чашу весов в сторону бело-голубых. Они ведь и в первом тайме владели инициативой, но не более того, а «Ахмат», грамотно обороняясь, провёл пару хороших контратак, где на высоте был Шунин. Кстати, новый «сухарь»! Третий подряд. Мы приводили сегодня статистику, и как раз говорили об этом.

Кстати, если еще не читали, очень рекомендуем ознакомиться с материалом, где мы подробно сравниваем шансы «Зенита» и «Динамо» в концовке чемпионата.