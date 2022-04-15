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Павел Пивоваров: Не верьте фейкам, у «Динамо» стабильная финансовая ситуация

Непрофильные издания сообщили о неких «двух не связанных между собой источниках», согласно информации которых клуб вел переговоры с потенциальными новичками несколько месяцев, однако из-за непонимания руководства, каким будет бюджет клуба, переговоры были заморожены на неопределенный срок.
Павел Пивоваров: Не верьте фейкам, у «Динамо» стабильная финансовая ситуация
15 апреля 2022 22:41
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

После вбросов в инфопространство тезиса о том, что московское «Динамо» якобы приостановило переговоры с несколькими потенциальными новичками команды из-за неопределенности с бюджетом клуба на следующий сезон, возникла куча досужих домыслов у комментаторов всех мастей. Источники даже связали ситуацию с возможными финансовыми сложностями на фоне санкций. Пришлось вмешаться руководству бело-голубых. Рассказываем подробности.

«В нынешней ситуации предсказывать, каким будет бюджет клуба, сложно. Предстоит оценить масштаб финансовых проблем, с которыми столкнулся российский футбол», якобы сказал один из собеседников издания. «Оба источника говорят, что многое будет зависеть от того, попадет ли клуб в зону еврокубков и допустят ли российские команды к участию. Какая сумма будет направлена в бюджет клуба со стороны ВТБ, тоже не известно, отмечают они».

Известно, что спонсоры клуба не заявляли о своем уходе. Основным спонсором «Динамо» является ВТБ, также среди них букмекерская компания «1x Ставка» и Wildberries.

ВТБ приобрел контрольный пакет акций «Динамо» в апреле 2019 года за один рубль. После начала 24 февраля неких акций, не имеющих отношения к спорту, США и Великобритания ввели санкции против ВТБ. ВТБ тут же объявил о передаче контрольного пакета акций футбольного «Динамо» одноименному Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу.

Генеральный директор ФК «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о приостановке переговоров с несколькими потенциальными новичками команды из-за неопределенности с бюджетом клуба на следующий сезон:

Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий. Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел. Никакой «источник в руководстве клуба» никаких комментариев изданиям не давал. У «Динамо» есть четкое понимание дальнейшего развития и стабильные финансовые планы. У нас в целом есть выстроенная и устойчивая система управления клубом. Нашим болельщикам не стоит вообще реагировать на откровенные выдумки отдельных изданий, – сказал Пивоваров.

источник: «Советский спорт»
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Павел Пивоваров: Не верьте фейкам, у «Динамо» стабильная финансовая ситуация
Павел Пивоваров: Не верьте фейкам, у «Динамо» стабильная финансовая ситуация
Непрофильные издания сообщили о неких «двух не связанных между собой источниках», согласно информации которых клуб вел переговоры с потенциальными новичками несколько месяцев, однако из-за непонимания руководства, каким будет бюджет клуба, переговоры были заморожены на неопределенный срок.
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