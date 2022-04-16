ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

От провального прошлого до серебра премьер-лиги: как «Динамо» поднялось «из грязи в князи»

«Динамо» уже 46 лет ждет побед в чемпионате страны! За счет чего в нынешнем сезоне случился долгожданный прорыв и надежда на прекращение гегемонии «Зенита» – в нашем материале.
От провального прошлого до серебра премьер-лиги: как «Динамо» поднялось «из грязи в князи»
16 апреля 2022 11:15
автор: Дарья Могилевич
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» пережило по-настоящему провальное прошлое. В 2017 году команда даже опускалась в ФНЛ, правда, там сразу же выиграла турнир. Затем – серия неудач и эпоха тренерских переворотов. Бело-голубые долго не могли найти «своего» наставника, да и отношения на поле, внутри команды не особо складывались. Не помогли даже легионеры. Как после осечки москвичи все-таки вернулись и нашли свой футбол?

Весной 2019 года пост тренера покинул Дмитрий Хохлов. На его место назначили молодого и перспективного Кирилла Новикова, и это было своего рода экспериментом. У этого человека не было опыта руководства большими клубами, зато работа с «молодежкой» продемонстрировала в наставнике хороший потенциал. В чемпионате России клуб выступал довольно неплохо, но все-таки не очень стабильно.

После поражения «Динамо» от тбилисского «Локомотива» в Лиге Европы-2020/21 и от только-только вернувшихся в РПЛ «Химок» экс-футболист был отправлен в отставку. И это не стало удивлением.

Вот тут-то на авансцене появился Сандро Шварц. «The Russian one» триумфально вписался в стиль москвичей. Во-первых, у него немецкое происхождение – а значит, другие методики тренировочного процесса и нововведения. К тому же, этот человек уже был известен – и по деятельности в «Майнце», и по сотрудничеству в разных местах с самим Юргеном Клоппом. Шварц полностью перестроил команду и отыскал подходящую тактику. Ему удалось помочь раскрыться некоторым талантам: Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Даниил Фомин.

Сандро решил научить своих подопечных играть в современный футбол, то есть быстро переходить из обороны в атаку, интенсивно прессинговать при потере мяча, компактно защищаться. Кроме того, он смог добавить в арсенал футболистов качественные длинные передачи, проходы с флангов, дальние удары. Все пошло на пользу.

Да, безусловно, мощный состав «Зенита» не сравнится с молодыми ребятами «динамиков». Но Шварц, как мы уже видели неоднократно, справляется со всеми преградами даже с неопытными спортсменами. Напомним, что последняя очная игра между москвичами и питерцами закончилась со счетом 1:1. А после победы над «Ахматом» (2:0) «Динамо» и вовсе сравнялось с питерскими по количеству набранных очков. Болельщики надеются, что впервые за долгое время «Динамо» возьмет чемпионат России! После 1976 года, последней победы в чемпионате, уже 46 лет как-никак минуло.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
От провального прошлого до серебра премьер-лиги: как «Динамо» поднялось «из грязи в князи»
От провального прошлого до серебра премьер-лиги: как «Динамо» поднялось «из грязи в князи»
«Динамо» уже 46 лет ждет побед в чемпионате страны! За счет чего в нынешнем сезоне случился долгожданный прорыв и надежда на прекращение гегемонии «Зенита» – в нашем материале.
16.04.2022 11:15
Футбол
автор: Дарья Могилевич
Павел Пивоваров: Не верьте фейкам, у «Динамо» стабильная финансовая ситуация
Павел Пивоваров: Не верьте фейкам, у «Динамо» стабильная финансовая ситуация
Непрофильные издания сообщили о неких «двух не связанных между собой источниках», согласно информации которых клуб вел переговоры с потенциальными новичками несколько месяцев, однако из-за непонимания руководства, каким будет бюджет клуба, переговоры были заморожены на неопределенный срок.
15.04.2022 22:41
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Зенит» больше не единоличный лидер. «Динамо» выиграло стартовый матч тура
«Зенит» больше не единоличный лидер. «Динамо» выиграло стартовый матч тура
Сколько бы эксперты ни говорили о гигантском преимуществе питерских над остальными конкурентами, факт остаётся фактом: «Зенит» так и не смог оторваться от соперников на достаточное расстояние, чтобы вопрос о чемпионе был досрочно снят. «Динамо» выиграло в Петровском парке у гостей из Чечни и настигло «Зенит» в турнирной таблице.
15.04.2022 22:32
Футбол
автор: Сергей Терехов
Куда отправится Данил Глебов из «Ростова»?
Куда отправится Данил Глебов из «Ростова»?
Сейчас полузащитник из «Ростова» стоит, словно богатырь перед расходящейся в три стороны дороги. В каждом из вариантов есть свои соблазны и свои риски. Наш автор влез в шкуру игрока и вот что обнаружил.
15.04.2022 20:18
Футбол
автор: Никита Шмытов
Трудные победы фаворитов? Принесет ли новый футбольный тур неожиданности?
Трудные победы фаворитов? Принесет ли новый футбольный тур неожиданности?
25-й тур чемпионата России по футболу взял старт в пятницу. А суббота подарит нам три интереснейшие встречи, которые невозможно пропустить.
15.04.2022 16:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Евгений Ловчев: «Динамо» обыграет «Ахмат», но «Зениту» динамовцы не соперники
Евгений Ловчев: «Динамо» обыграет «Ахмат», но «Зениту» динамовцы не соперники
Сегодня матчем «Динамо» - «Ахмат» стартует 25-й тур РПЛ. Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на ключевые матчи тура.
15.04.2022 13:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
Безнадега на «Камп Ноу»: «Айнтрахт» повторил подвиг «Вильярреала» - сбил «Барселону» на взлете
Безнадега на «Камп Ноу»: «Айнтрахт» повторил подвиг «Вильярреала» - сбил «Барселону» на взлете
Сенсация произошла вчера в Барселоне – немецкий «Айнтрахт» выбил местный гранд из Лиги Европы.
15.04.2022 11:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
Догонят ли динамовцы «Зенит» уже сегодня?
Догонят ли динамовцы «Зенит» уже сегодня?
25-й тур стартует уже сегодня. И первый же матч может всерьез повлиять на интригу в чемпионской гонке. Если «Динамо» побеждает, оно догоняет постоянно спотыкающийся «Зенит».
15.04.2022 09:37
Футбол
автор: Никита Шмытов
Питер или Москва? «Зенит» или «Динамо»? Кто станет чемпионом?
Питер или Москва? «Зенит» или «Динамо»? Кто станет чемпионом?
До конца чемпионата России сезона-2021/22 осталось всего шесть туров. Интриги осталось ровно две: кто вылетит и кто станет победителем лиги. Разберем финальные расклады двух лидирующих команд. В списке мог оказаться ЦСКА, но вряд ли «армейцы» вмешаются в чемпионскую гонку, поэтому реальными кандидатами будем считать только «Зенит» и «Динамо».
14.04.2022 19:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
Марадону убили? Врачам великого футболиста грозит тюрьма
Марадону убили? Врачам великого футболиста грозит тюрьма
Прокуратура, занимающаяся расследованием смерти Диего Марадоны, потребовала, чтобы врачи, которые лечили великого аргентинца, предстали перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности, сообщает AFP.
14.04.2022 16:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Казань не легко разбить, но Ваноли победит 3:1». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы команд в предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (16 апреля, 19:00).
Удар головой! Как Немков не победил, но остался чемпионом Bellator
В Сан-Хосе прошел турнир Bellator 277, главные бои которого принесли неоднозначные результаты.
«Матчи «Зенита»? Не смотрю». Антон Шунин — о золотой гонке
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о своем первом в карьере голевой пасе и реализованной мечте попасть в клуб Льва Яшина.
«Динамо» уже догнало «Зенит»! Чем ответит Питер?
В стартовом матче 25-го тура РПЛ бело-голубые победили в Москве «Ахмат» (2:0) и перебрались на первую строчку таблицы, имея по 52 очка с питерцами. Лидер 16 апреля играет дома с «Уралом».
Белорусский футбол и багамские девушки. Кем «Матч ТВ» затыкает дыры от санкций
Бегство зарубежных телетрансляций с нашего телевидения продолжается – пусть и не так интенсивно, как месяц назад. Главному спортивному каналу России приходится проявлять чудеса изворотливости.
Не те центры, провал легиона и мягкотелость. Почему проиграл СКА Романа Ротенберга
Семиматчевая серия финала Запада СКА — ЦСКА завершилась победой москвичей. «Плеймейкер» попытался разобраться, чего не хватило питерцам, чтобы прервать серию кубковых неудач.
«Игра Попова — это что-то невероятное!» Тренер «Витязя» — о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел для «Плеймейкера» итоги семиматчевой полуфинальной серии СКА – ЦСКА (3-4) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы сыграют с «Магниткой».
Спартаковское столпотворение в еврокубках в обзоре футбольных мемов
Главных новости футбола в картинках.
Моуринью не пустил Хайкина в полуфинал ЛК, Федоров одолел Ротенберга, Украина заменила Россию на волейбольном ЧМ
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Отправит ли Немков в нокаут Андерсона в третьем раунде? Расклад и лучшие ставки на Bellator 277
В ночь на 16 апреля в Сан-Хосе пройдет турнир Bellator, в одном из двух главных боев которого россиянин Вадим Немков столкнется в финале Гран-при полутяжелого дивизиона с американцем Кори Андерсоном. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика