От провального прошлого до серебра премьер-лиги: как «Динамо» поднялось «из грязи в князи»

Московское «Динамо» пережило по-настоящему провальное прошлое. В 2017 году команда даже опускалась в ФНЛ, правда, там сразу же выиграла турнир. Затем – серия неудач и эпоха тренерских переворотов. Бело-голубые долго не могли найти «своего» наставника, да и отношения на поле, внутри команды не особо складывались. Не помогли даже легионеры. Как после осечки москвичи все-таки вернулись и нашли свой футбол?

Весной 2019 года пост тренера покинул Дмитрий Хохлов. На его место назначили молодого и перспективного Кирилла Новикова, и это было своего рода экспериментом. У этого человека не было опыта руководства большими клубами, зато работа с «молодежкой» продемонстрировала в наставнике хороший потенциал. В чемпионате России клуб выступал довольно неплохо, но все-таки не очень стабильно.

После поражения «Динамо» от тбилисского «Локомотива» в Лиге Европы-2020/21 и от только-только вернувшихся в РПЛ «Химок» экс-футболист был отправлен в отставку. И это не стало удивлением.

Вот тут-то на авансцене появился Сандро Шварц. «The Russian one» триумфально вписался в стиль москвичей. Во-первых, у него немецкое происхождение – а значит, другие методики тренировочного процесса и нововведения. К тому же, этот человек уже был известен – и по деятельности в «Майнце», и по сотрудничеству в разных местах с самим Юргеном Клоппом. Шварц полностью перестроил команду и отыскал подходящую тактику. Ему удалось помочь раскрыться некоторым талантам: Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Даниил Фомин.

Сандро решил научить своих подопечных играть в современный футбол, то есть быстро переходить из обороны в атаку, интенсивно прессинговать при потере мяча, компактно защищаться. Кроме того, он смог добавить в арсенал футболистов качественные длинные передачи, проходы с флангов, дальние удары. Все пошло на пользу.

Да, безусловно, мощный состав «Зенита» не сравнится с молодыми ребятами «динамиков». Но Шварц, как мы уже видели неоднократно, справляется со всеми преградами даже с неопытными спортсменами. Напомним, что последняя очная игра между москвичами и питерцами закончилась со счетом 1:1. А после победы над «Ахматом» (2:0) «Динамо» и вовсе сравнялось с питерскими по количеству набранных очков. Болельщики надеются, что впервые за долгое время «Динамо» возьмет чемпионат России! После 1976 года, последней победы в чемпионате, уже 46 лет как-никак минуло.