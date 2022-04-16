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Евгений Ловчев: «Спартак» прибавляет, думаю, выиграет у «Рубина»

Вчера «Динамо» победило «Ахмат» (2:0) в стартовом матче 25-го тура РПЛ. Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на два сегодняшних матча.
Евгений Ловчев: «Спартак» прибавляет, думаю, выиграет у «Рубина»
16 апреля 2022 11:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Рубин»

«Спартак» – «Рубин». Начало – в 19.00 мск. Трансляция – на «Матч ТВ»

– Какой-то непонятный матч. «Спартак» непредсказуем, «Рубин» лихорадит. А вы что скажете?
– Думаю, как раз в этом матче примерно все понятно. «Спартак» растет, прибавляет, остроты в атаке добавил парень с Ямайки Николсон. Подумайте – с Ямайки, не из Германии, Англии. Докатились – в «Спартаке» футболист из Ямайки главный бомбардир…

– Я бы не сказал, что здесь что-то удивительное – футбол в странах Центральной Америки спорт номер один. Поэтому хорошие футболисты были и будут. Какие козыри у Николсона?
– Хорошо чувствует момент, умеет его реализовывать.

Сейчас, когда мячи летают по штрафной соперника, это совсем не те мячи, которые летали у Соболева.

– Соболев как-то ушел на второй план…
– Соболев сильно сдал. Средние игроки, со средним обучением раскрепощаются, когда им начинают доверять. Если же игра не идет, ничего не получается, они не могут это переломить, не хватает класса, мастерства. А Николсону все равно – он в новой стране, на свежачка, прет. Все у него получается.

Думаю, «Спартак» победит.

«Зенит» – «Урал». Начало – в 16.30 мск. Трансляция – на «Матч ТВ»

– «Зенит» явный фаворит, тем более, «Динамо» поджимает. Вроде бы все в этом матче понятно. Или нет?
– У меня есть очень хороший друг, он живет в Питере, бизнесмен, часто меня приглашает то на день рождения, то на юбилей фирмы.

Он любит футбол, у него всегда есть билеты на очередной матч «Зенита», и мы ходим на футбол. И как-то так получается, как я ни приеду, «Зенит» громит – то «Урал» 6:1, то «Локомотив», кажется 7:1.

Нет, в Питер я не еду, но, думаю, «Зенит» выиграет без проблем, если нормально настроится. Тем более, и «Урал» как-то сдал в последнее время, и даже их лидер Бикфалви тоже сдал.

Остальные матчи 26-го тура:

«Уфа» – ЦСКА. 16 апреля. Начало – в 14.00 мск

«Арсенал» – «Ростов». 17 апреля. Начало – в 14.00 мск

«Крылья Советов» – «Краснодар». 17 апреля. Начало в 16.30 мск

«Сочи» – «Локомотив». 17 апреля. Начало – в 16.30 мск

«Нижний Новгород» – «Химки». Воскресенье. Начало – в 19.00 мск

источник: «Советский спорт»
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