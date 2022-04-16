Кардиолог, стилист, ну и модели, конечно. Кто становится женами футболистов?

АНДРЕЙ ЛУНЕВ И ЕГО ЖЕНА ДИАНА

Жена Андрея Лунева – очень скромная и простая девушка. Светским мероприятиям Диана предпочитает прогулки в парке или спокойный семейный отдых. Профессию девушка также выбрала не гламурную, а серьезную – работает кардиологом.

Знакомство молодых произошло во время отдыха в Египте. Диана и Андрей сразу понравились друг другу, как только пересеклись взглядами на пляже, но обменялись контактами только под конец отпуска, когда уже нужно было разъезжаться по разным городам.

Полгода будущие супруги переписывались, а потом начали отношения на расстоянии. Уже на совместном отпуске Андрей сделал предложение возлюбленной. В 2016 году пара поженилась, а спустя 3 года у них родился сын.

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ И ЕГО ЖЕНА АЛЕКСАНДРА

Александра – яркая, красивая и амбициозная девушка, которая очень любит стиль и моду. Жена Газинского – профессиональный стилист-имиджмейкер, автор собственного блога и эксперт в модных журналах. В социальных сетях Александра делится различными лайфхаками, а также разбирает образы подписчиков.

Фото: Соцсети

Будущие супруги познакомились еще в школе, только Юрий был на два класса старше. В старших классах ребята начали встречаться, но по окончании школы пути разошлись: Александра уехала в Москву, поступать в МГУ, а Юрий уехал играть во Владивосток.

Несмотря ни на что, пара продолжала поддерживать общение. Свадьба возлюбленных была в 2015 году, а в 2016 году родилась дочь Софья.

РОМАН ЗОБНИН И ЕГО ЖЕНА РАСИНА

Роман Зобнин встретился с Маминой в Тольятти, где в тот момент играл футболист. Увидев девушку на матче, Роман сразу влюбился, даже нашел девушку в социальных сетях, но долго не мог решиться сделать первый шаг и познакомиться. Вскоре молодые все-таки начали общаться, а спустя время начались и отношения.

Фото: Соцсети

В 2016 году пара поженилась и вскоре после свадебного торжества, в том же году, у молодоженов родился сын Роберт.

Сейчас пара воспитывает не только сына, но и дочку, которая родилась совсем недавно.

ЧАСТЫ РОМАНЫ ФУТБОЛИСТОВ И МОДЕЛЕЙ

Можно ли считать такие союзы долговечными?

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ И АНАСТАСИЯ КОСТЕНКО

Дмитрий Тарасов взял в жены молодую модель, с которой встречался около года. 30-летний полузащитник остановил свой выбор на 23-летней «вице-мисс Россия-2014» Анастасии Костенко.

Фото: Соцсети

Сначала пара скрывала свои отношения, так как в сторону Тарасова было много хейта, ведь футболист начал отношения с Костенко, еще будучи женатым на Ольге Бузовой.

Фото: Легион-Медиа

Сейчас Анастасия и Дмитрий воспитывают троих детей и живут счастливой семейной жизнью.

ЮРИЙ И ИННА ЖИРКОВЫ

34-летний Юрий Жирков более 10 лет назад выбрал себе жену-модель и ни разу об этом не пожалел.

Познакомились молодые на вечеринке, тогда еще 18-летняя Инна, которая совсем не разбиралась в футболе, даже не узнала популярного футболиста. Через три месяца знакомства Юрий сделал предложение возлюбленной. Пара поженилась.

На сегодняшний день пара воспитывает уже троих детей.

ФЕДОР СМОЛОВ И ЮЛИЯ ЛЕВЧЕНКО

Федор Смолов всегда испытывал страсть к моделям. В его списке возлюбленных не только Виктория Лопырева, которая обладала титулом «Мисс Россия-2003», но и другие девушки модельный внешности.

Фото: Соцсети

После расставания с Викторией, Федор встречался с многими моделями, но был обескуражен Юлий Левченко. Почти год пара была вместе, но, увы, этому роману не суждено было длиться вечно.