Кардиолог, стилист, ну и модели, конечно. Кто становится женами футболистов?

АНДРЕЙ ЛУНЕВ И ЕГО ЖЕНА ДИАНА
Жена Андрея Лунева – очень скромная и простая девушка. Светским мероприятиям Диана предпочитает прогулки в парке или спокойный семейный отдых. Профессию девушка также выбрала не гламурную, а серьезную – работает кардиологом.
Знакомство молодых произошло во время отдыха в Египте. Диана и Андрей сразу понравились друг другу, как только пересеклись взглядами на пляже, но обменялись контактами только под конец отпуска, когда уже нужно было разъезжаться по разным городам.
Полгода будущие супруги переписывались, а потом начали отношения на расстоянии. Уже на совместном отпуске Андрей сделал предложение возлюбленной. В 2016 году пара поженилась, а спустя 3 года у них родился сын.
ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ И ЕГО ЖЕНА АЛЕКСАНДРА
Александра – яркая, красивая и амбициозная девушка, которая очень любит стиль и моду. Жена Газинского – профессиональный стилист-имиджмейкер, автор собственного блога и эксперт в модных журналах. В социальных сетях Александра делится различными лайфхаками, а также разбирает образы подписчиков.
Будущие супруги познакомились еще в школе, только Юрий был на два класса старше. В старших классах ребята начали встречаться, но по окончании школы пути разошлись: Александра уехала в Москву, поступать в МГУ, а Юрий уехал играть во Владивосток.
Несмотря ни на что, пара продолжала поддерживать общение. Свадьба возлюбленных была в 2015 году, а в 2016 году родилась дочь Софья.
РОМАН ЗОБНИН И ЕГО ЖЕНА РАСИНА
Роман Зобнин встретился с Маминой в Тольятти, где в тот момент играл футболист. Увидев девушку на матче, Роман сразу влюбился, даже нашел девушку в социальных сетях, но долго не мог решиться сделать первый шаг и познакомиться. Вскоре молодые все-таки начали общаться, а спустя время начались и отношения.
В 2016 году пара поженилась и вскоре после свадебного торжества, в том же году, у молодоженов родился сын Роберт.
Сейчас пара воспитывает не только сына, но и дочку, которая родилась совсем недавно.
ЧАСТЫ РОМАНЫ ФУТБОЛИСТОВ И МОДЕЛЕЙ
Можно ли считать такие союзы долговечными?
ДМИТРИЙ ТАРАСОВ И АНАСТАСИЯ КОСТЕНКО
Дмитрий Тарасов взял в жены молодую модель, с которой встречался около года. 30-летний полузащитник остановил свой выбор на 23-летней «вице-мисс Россия-2014» Анастасии Костенко.
Сначала пара скрывала свои отношения, так как в сторону Тарасова было много хейта, ведь футболист начал отношения с Костенко, еще будучи женатым на Ольге Бузовой.
Сейчас Анастасия и Дмитрий воспитывают троих детей и живут счастливой семейной жизнью.
ЮРИЙ И ИННА ЖИРКОВЫ
34-летний Юрий Жирков более 10 лет назад выбрал себе жену-модель и ни разу об этом не пожалел.
Познакомились молодые на вечеринке, тогда еще 18-летняя Инна, которая совсем не разбиралась в футболе, даже не узнала популярного футболиста. Через три месяца знакомства Юрий сделал предложение возлюбленной. Пара поженилась.
На сегодняшний день пара воспитывает уже троих детей.
ФЕДОР СМОЛОВ И ЮЛИЯ ЛЕВЧЕНКО
Федор Смолов всегда испытывал страсть к моделям. В его списке возлюбленных не только Виктория Лопырева, которая обладала титулом «Мисс Россия-2003», но и другие девушки модельный внешности.
После расставания с Викторией, Федор встречался с многими моделями, но был обескуражен Юлий Левченко. Почти год пара была вместе, но, увы, этому роману не суждено было длиться вечно.