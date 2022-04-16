Сын врага народа – теперь понятие футбольное

Печальная и не имеющая никаких разумных объяснений история приключилась в чемпионате Украины – у одного из флагманов местного футбола с еще советских времен – киевского «Динамо». Дело в том, что руководство футбольного клуба «Динамо» (Киев) отчислило из клуба игрока Артура Уварова. Все бы ничего, но поползли слухи и домыслы. Требовалось хоть какое-то объяснение. Оно последовало. Но люди забыли правило: иногда лучше жевать, чем говорить. Оказывается, футболиста отчислили за то, что он скрыл, что он сын «врага Украины».

Отец 18-летнего Артура Уварова Максим Уваров занимает пост заместителя главы так называемого «Комитета народного совета ЛНР». Судя по официальному сообщению клуба, до недавнего времени среди игроков и административного состава команды об этом никто и не знал, но недавно этот факт вскрылся. Причем, как указывают представители «Динамо», Артур попытался скрыть эту информацию.

Интересно пояснение, которое дали в клубе напоследок: «сталинские методы», при которых сын отвечает за отца, в клубе не одобряют. Однако этот тезис Артура из команды выгнать все же не помешал.