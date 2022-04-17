Тедеско, Месси, «Реал» и кругом – борьба за лигочемпионские строчки. Сегодня в Европе будет жарко!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 20.30. «БАЙЕР» - «РБ ЛЕЙПЦИГ»

«Байер» выдал слабый результат в текущем евросезоне, но болельщики нисколько не обижаются на это, учитывая выступление команды в Бундеслиге. Сейчас клуб занимает четвертое место в таблице, которое хоть и промежуточно, но гарантирует место в Лиге чемпионов на следующий год.

К «РБ Лейпцигу» нельзя оставаться равнодушными, ведь Доменико Тедеско поставил команде классный атакующий футбол, который практически безотказно показывает результат на всех фронтах. Экс-тренер «Спартака» уже вывел немецкий клуб в полуфинал Лиги Европы, но главная задача не там, а во внутреннем чемпионате. За 20 матчей в 2022 году «Лейпциг» проиграл лишь один раз - 2:3 в гостях «Баварии».

Перед очным противостоянием «Байер» и «Лейпциг» занимают 3-4 места в Бундеслиге, но разница между ними - всего одно очко, поэтому после окончания матча все может измениться. Высокий градус игры обеспечен, что, скорее всего, выльется еще и в большое количество голов, так как в матчах хозяев поля в среднем забивается 3.8 гола, а у гостей - 3.3 гола. Тедеско рвется к бронзовой медали немецкой элиты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 22.00. «СЕВИЛЬЯ» - «РЕАЛ» МАДРИД

До конца чемпионата Испании осталось семь туров, и чемпионская интрига до сих пор жива. Сегодня четвертая команда лиги примет первую, что может прямым образом отразиться на конечный итог Ла Лиги.

Вымотанный матчем с «Челси», «Реал» едет к полностью отдохнувшей «Севилье», которая проводила свой последний матч аж восьмого апреля. Севильцы - максимально неуступчивый и неудобный соперник для всех команд лиги, что подтверждается статистикой их домашних матчей в этом сезоне:

● 15 матчей

● 11 побед

● 4 ничьи

● 0 поражений

В последних пяти очных встречах «Севилья» лишь однажды смогла вырвать ничью, в остальных матчах - победа «Реала», но во всех случаях с минимальным счетом. Если андердоги победят, то они обгонят «Барселону» (у нее матч в запасе), но дадут шанс самим каталонцам приблизиться к первому месту. Плотность таблицы может увеличиться.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 22.00. «ПСЖ» - «МАРСЕЛЬ»

Несмотря на всю очевидность и отсутствие чемпионской интриги во Франции, «ПСЖ» на данный момент еще не стал победителем сезона, а значит, что у конкурентов шансы есть. Ближайшим преследователем парижан в таблице значится «Марсель», который они примут у себя на «Парк де Пренс».

«ПСЖ» - лучшая команда этого сезона на своем поле (14 побед и одна ничья), но в противовес этому идет гостевая статистика «Марселя», который победил в десяти из 15 матчей, обгоняя по этому показателю даже своего сегодняшнего визави.

Если Месси и его команда победят в предстоящей встрече, то отрыв от второго места увеличится до недосягаемых 15 очков, которые практически невозможно нивелировать за оставшиеся матчи сезона. Если же «Марсель» сотворит сенсацию, то он приблизится на расстояние в девять очков. Нас ждет классический матч «за шесть очков», который может как полностью закрыть вопросы о чемпионстве в Лиге 1, так и подарить второе дыхание лидерской гонке.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 22.30. «СПОРТИНГ» - «БЕНФИКА»

Еще позже начнется другой европейский матч, в котором решится очень многое для местного футбола. Для этого мы переносимся на самый край Европы - в Португалию. Там в 22.30 начнется встреча между «Спортингом» и «Бенфикой», которая может решить судьбу второго слота Лиги чемпионов следующего сезона. «Порту» давно и уверенно занимает первое место, поэтому сегодняшним соперникам приходиться биться лишь за вторую строчку.

Сейчас между непримиримыми соперниками девять очков, и «Бенфика» после воодушевляющего матча с «Ливерпулем» сделает все, чтобы зацепиться за место в самом престижном еврокубке вновь.

За последние 35 матчей соперники лишь один раз сыграли нулевую ничью, и чаще всего болельщики видели большое количество голов. Турнирная ситуация располагает к этому вновь, а значит, скучно не будет.