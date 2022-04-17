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Шансов на Евро-2028 у нас нет вообще. А вот на Евро-2032 возможно все!

Мы уже рассказывали, что Россия неожиданно выдвинула свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года. За неполный месяц, прошедший после выдвижения, ситуация стала видеться немного четче.
Шансов на Евро-2028 у нас нет вообще. А вот на Евро-2032 возможно все!
17 апреля 2022 10:16
автор: Сергей Терехов

Подать заявку на проведение континентального турнира – разумный ход. Несмотря на то, что турнир существует более 60 лет, в странах Восточной Европы он проводился лишь один единственный раз – в 2012 году, когда его на двоих принимали Украина и Польша. Можно вспомнить и Евро-2020, смещенный из-за пандемии ковида на 2021 год – там аж семь матчей прошло в Санкт-Петербурге.

Но главное в этом выдвижении – конечно, совсем в других нюансах. В тот момент, когда у России отбирают один за другим турниры, когда нас вычеркивают из еврокубков, лишают финала Лиги чемпионов и т.д. и т.п. – важно показать, что мы отдаем себе отчет в том, что все это – лишь временные явления, что очень скоро мы расчитываем снова быть частью общей мировой спортивной семьи. Бежать, как шахматная федерация, в Азию – тоже выход. Но то, что годно шахматам, вряд ли подойдет футболу.

На конгрессе ФИФА в конце марта нас ниоткуда не исключали, хотя ходили тревожные слухи до самого последнего момента. И выдвижение если и не сыграло решающую роль в этом, то уж косвенную точно сыграло.

Что стало понятно сейчас, в апреле: Россия теоретически имеет шансы только на проведение Евро-2032 и то, только в том случае, если УЕФА примет решение принять нашу заявку (сроки принятия заявок сейчас перенесли, и это во многом может сыграть нам на руку).

В то же время, решение по Евро-2028 неофициально уже принято. Турнир совершенно точно состоится в Великобритании и Ирландии, все внутренние договоренности между спортивными функционерами, спонсорами и властями достигнуты. Англичане уже давно мечтают провести ЧМ или ЧЕ, и они его получили. Поэтому, хотя изначально планировали решить вопрос с обоими турнирами почти одновременно (по аналогии с МОК, который решил судьбу Парижа-2024 и Лос-Анджелеса-2028 одновременно, хотя и нарушил тем самым свои собственные регламентные нормы), на данный момент решается только судьба Евро-2032.

источник: «Советский спорт»
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