Шансов на Евро-2028 у нас нет вообще. А вот на Евро-2032 возможно все!

Подать заявку на проведение континентального турнира – разумный ход. Несмотря на то, что турнир существует более 60 лет, в странах Восточной Европы он проводился лишь один единственный раз – в 2012 году, когда его на двоих принимали Украина и Польша. Можно вспомнить и Евро-2020, смещенный из-за пандемии ковида на 2021 год – там аж семь матчей прошло в Санкт-Петербурге.

Но главное в этом выдвижении – конечно, совсем в других нюансах. В тот момент, когда у России отбирают один за другим турниры, когда нас вычеркивают из еврокубков, лишают финала Лиги чемпионов и т.д. и т.п. – важно показать, что мы отдаем себе отчет в том, что все это – лишь временные явления, что очень скоро мы расчитываем снова быть частью общей мировой спортивной семьи. Бежать, как шахматная федерация, в Азию – тоже выход. Но то, что годно шахматам, вряд ли подойдет футболу.

На конгрессе ФИФА в конце марта нас ниоткуда не исключали, хотя ходили тревожные слухи до самого последнего момента. И выдвижение если и не сыграло решающую роль в этом, то уж косвенную точно сыграло.

Что стало понятно сейчас, в апреле: Россия теоретически имеет шансы только на проведение Евро-2032 и то, только в том случае, если УЕФА примет решение принять нашу заявку (сроки принятия заявок сейчас перенесли, и это во многом может сыграть нам на руку).

В то же время, решение по Евро-2028 неофициально уже принято. Турнир совершенно точно состоится в Великобритании и Ирландии, все внутренние договоренности между спортивными функционерами, спонсорами и властями достигнуты. Англичане уже давно мечтают провести ЧМ или ЧЕ, и они его получили. Поэтому, хотя изначально планировали решить вопрос с обоими турнирами почти одновременно (по аналогии с МОК, который решил судьбу Парижа-2024 и Лос-Анджелеса-2028 одновременно, хотя и нарушил тем самым свои собственные регламентные нормы), на данный момент решается только судьба Евро-2032.