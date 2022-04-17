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«Спартак» vs. «Рубин»: кто выиграл SMM-баттл?

Тот самый классический случай, когда невнятный матч обсуждается куда меньше, чем то, что его окружало.
«Спартак» vs. «Рубин»: кто выиграл SMM-баттл?
17 апреля 2022 10:58
автор: Инесса Хачикян
автор фото: ФК "Спартак"

Чтоб два раза не вставать: сыграли 1:1. Казанцы забили в первом тайме, хозяева во втором отыгрались.

А вот теперь – о сути истории. Наверное, за субботний вечер и воскресное утро о ней уже слышали ровно все. Но вдруг кто-то далеко отъезжал… Рассказываем.

«Рубин» после окончания матча выложил видео, в котором забавно «потроллил» нападающего «Спартака» Александра Соболева, запомнившегося всем многочисленными нырками в штрафной соперника. Был взят видеофрагмент его послематчевого телеинтервью, где он сказал, что недоволен стилем игры казанской команды: «Спартаку» было тяжело вскрывать «Рубин», «когда десять человек стоят в своей штрафной».

Удалив оригинальный звук, SMM-щики казанского «Рубина» поставили крики дельфинов. Видео сопровождалось подписью: «Мы нашли оригинал интервью Соболева».

«Спартак» в ответ «потроллил» немного жёстче: была выставлена фотография Леонида Слуцкого с придуманной цитатой: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

Речь идёт об отсылке к известному и крайне скандальному интервью Слуцкого после Евро-2016, где тренер пересказывал разговор с футболистами после вылета из турнира.

Резко прокомментировал SMM-баттл бывший телекомментатор Василий Уткин:

«Все же нельзя не отметить - слово «говно» и его многочисленные синонимы в последнее время становится едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причем я имею в виду самих участников и сотрудников клубов.

Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».

Прямо вижу заголовок еще не выбранного автора полемической колонки в «СЭ» по итогам сезона московского «Спартака»: «Ваноли: говно ли?»

А в связи с вылетом, смотря кто не удержится, можно озаглавиться так: «Урал» (вариант: «Арсенал»): кто ж насрал?»

Думаю, наряду с каретой скорой помощи или даже вместо нее на матчах пора уже дежурить машинам ассенизаторов», - пишет Уткин.

Это дало только новую порцию для упражнений в остроумии. Канал «Ноу криминалити» пошутил, что теперь Зареме Салиховой придется потребовать от видеохостинга YouTube удалить клип на песню «Человек – говно». Напомним, что главную роль там сыграл Василий Уткин.

Но самым непонятным следствием стали звонки от сотрудников телеканала в Комитет по этике РФС, которые большинством журналистского сообщества были расценены негативно.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал быстро:

- Больше всех этого желает (разборок в Комитете по этике. – Прим.ред.) болельщик ЦСКА Василий Конов, который, пользуясь служебным положением, заставляет своих сотрудников звонить в РФС. Относимся к этому с сочувствием, но и с пониманием. Впереди дерби.

источник: «Советский спорт»
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