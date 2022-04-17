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Дмитрий Селюк: Нет гонки за золотом – «Зенит» едет на Роллс Ройсе, а «Динамо» – на Фиате Уно

Вчера «Зенит» без проблем обыграл «Урал» (3:1), и вновь оторвался в борьбе за золото в РПЛ от «Динамо».
Дмитрий Селюк: Нет гонки за золотом – «Зенит» едет на Роллс Ройсе, а «Динамо» – на Фиате Уно
17 апреля 2022 14:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что никакой гонки за золотом нет, и для подтверждения своей мысли выбрал очень сочные образы.

- В гонке за чемпионством «Зенит» вновь оторвался от «Динамо» на три очка. Интрига никак не родится.

- Нет никакой гонки, все это миф. «Зенит» спокойно едет вдоль берега моря на Роллс Ройсе с открытыми окнами, наслаждаясь пейзажами. «Динамо» пытается догнать его на Фиате Уно, вдавив педаль газа в пол, но ничего не получается – им не догнать лидера.

- Вчера на «Газпром Арене» еще одно важное событие случилось – Дзюба, наконец, забил после восьми матчей без голов.

- Люблю Артемку, считают его лучшим российским нападающим последних лет пяти точно. Рад за него. Потерял такого прекрасного партнера, как Азмун. Равноценной замены Азмуну «Зенит» не нашел, а бразильцы - они только между собой играют. Хочу пожелать Артему и дальше продолжать забивать.

- ЦСКА потерял все шансы хотя бы побороться за второе место после вчерашней ничьей в Уфе.

- Продолжая автомобильные аналогии, ощущение, что машину ЦСКА сдали зимой на техобслуживание, вроде бы починили, закупили хороших футболистов. Команда провела первые матчи после перерыва на кураже, все получалось, голы забивались, но в последних играх армейская машина стала буксовать.

Не понимаю, что случилось? Водитель запил? Латиносы – они любители хорошо отдохнуть. Сразу скажу, у меня нет никакой информации по поводу южноамериканцев из ЦСКА, просто рассуждаю гипотетически. Карраскаль первые матчи проводил на кураже, сейчас тоже сник. Что-то команда стала буксовать.

С «Химками» не играл Дивеев, и в защите образовался проходной двор. И все эти Бийолы – это креатура Гончаренко. Был еще такой Карпов, который сейчас даже в ивановском «Текстильщике» не играет.

Опять вчера выпустили Фукса, из-под него сразу же «Уфа» сравняла счет. Он даже не подпрыгнул, когда забивали гол. Для меня странно, что купленный за 8 миллионов Фукс, так ужасно играет. И совсем не играет Гогуа.

Остальные матчи 25-го тура

«Крылья Советов» – «Краснодар». Начало в 16.30

«Сочи» – «Локомотив». Начало в 16.30

«Нижний Новгород» – «Химки». Начало в 19.00

источник: «Советский спорт»
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