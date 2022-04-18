За пять туров до финиша: шансы и герои РПЛ

В чемпионской гонке осталось две команды

Ещё пару туров назад болельщики ЦСКА были вдохновлены игрой своих любимчиков в весенней части чемпионата, но радость и чемпионские амбиции расстаяли после последних трёх туров. «Армейцы» на этот раз не смогли одолеть «Уфу» с самого низа таблицы, из-за чего команде теперь уже не приходится думать о первых местах. ЦСКА отстал от идущего вторым «Динамо» на восемь очков и на 11 - от лидирующего «Зенита». Именно «Зенит» с «Динамо» будут разыгрывать трофей этого сезона, а для ЦСКА пределом мечтаний становится третье место.

Заслуженные места «Спартака» и «Рубина»

Не очень привычно видеть «Спартак» и «Рубин» во второй восьмёрке чемпионата, но их очный матч показал, что команды занимают, увы, заслуженные места в таблице. «Рубин» продолжает барахтаться и хвататься за каждое возможное очко, а Паоло Ваноли никак не может привить свой стиль (если он есть) команде. Большинство атак красно-белых от матча к матчу ничем не отличаются - навесы в надежде на габаритных форвардов и ничего нового. В матче с казанцами такая банальщина не «прокатила». А ведь ещё недавно болельщики «Спартака» презирали такой стиль атак у «Зенита».

Забудьте про Языджи. Вильсон Изидор - новый герой!

Всенародная любовь и обожание к Юсуфу Языджи за последние пару матчей сошла на нет. Турок не забивает и не отдаёт голевые передачи, но в РПЛ нашёлся другой игрок, который переписывает историю.

Вильсон Изидор, перешедший из «Монако» в «Локомотив» за 3,5 млн евро этой зимой, не стал затягивать с адаптацией и забил в шести первых матчах за новый клуб. Француз повторил рекорд Языджи, который был установлен немного ранее. Благодаря дублю в ворота «Сочи», Вильсон стал лучшим бомбардиром «железнодорожников» этого сезона, обогнав Фёдора Смолова. И это за шесть матчей!

В следующем туре «Локо» встретится с «Нижним Новгородом», так что у Изидора есть все шансы, чтобы перебить рекорд игрока ЦСКА. Дальше будет сложнее, так как в календаре у москвичей стоит «Зенит».

Переоценка «Химок»

После победы «Химок» над ЦСКА со счётом 4:2 данный клуб будто автоматически сохранил прописку в РПЛ в глазах футбольной общественности, но клуб до сих пор находится в зоне стыковых матчей, а матч с «Нижним» показал, что у команды серьезнейшие проблемы. Согласно статистике, команда Сергея Юрана создала всего 0,02 голевого момента (xG), да и тот - удар Резуана Мирзова с 20-25 метров от ворот. Коллектив Александра Кержакова выглядел куда опаснее и интереснее, но им не повезло.

Не стоит переоценивать победы над кризисными «Уралом» и «Рубином», а также максимально нелогичный результат в битве с ЦСКА. Юран ещё ничего не обеспечил команде.

В следующих турах «Химки» встретятся с «Крыльями», «Уфой», «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». Тяжелейший календарь, который способен похоронить мечты о игре в РПЛ в следующем сезоне.

«Краснодар» - не тот, за кого себя выдает

Симпатия многих к «Краснодару» понятна - состав с молодыми и горящими глазами, который несмотря на потерю легионеров, продолжает играть в свой атакующий футбол. Но если посмотреть правде в глаза, то южане лишь пытаются показывать свой фирменный стиль, но с нынешним подбором футболистов делать это трудно.

В прошлом туре краснодарцы победили «Рубин» 1:0, но при этом создали меньше моментов (xG = 0.18 против 0,70), а в этом туре ситуация повторилась: «Крылья» наработали на 1,47 xG, а «Краснодар» вновь – 0,18 xG. Только самарцы реализовали свои моменты, одержав победу 2:0.

Сейчас клуб Сергея Галицкого продолжает удерживать пятую позицию, но её потеря - вопрос времени. Увы, но если отбросить всю романтику сложившейся ситуации, то «Краснодар» является обычной средней командой, которая, скорее всего, скатится к середине таблицы.

План на наступившую неделю: