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Комитет по этике как индикатор морального падения нашего футбола

Тренеры, игроки, руководители, судьи, пресс-службы – для каждого без исключения действующего лица в русском футболе стали уже нормой взаимные упреки, оскорбления и шутки на грани фола. В качестве последней надежды и последнего оплота нравственности остался разве что комитет по этике РФС. Но справится ли он?
Комитет по этике как индикатор морального падения нашего футбола
18 апреля 2022 10:12
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Российский футбольный союз

Высокий сезон

С тех пор как стартовала весенняя часть чемпионата, два комитета РФС работают практически на износ. И если загруженность судейского комитета давно никого не удивляет, то нагрузка на комитет по этике в последнее время заметно увеличилась.

Да, наш футбол постоянен в своих проблемах. Но сегодня российский ногомяч без преувеличения оказался в исключительной ситуации: как вчера, уже точно не будет, а каким будет завтра – никто не знает. По идее, в такой момент должно прийти какое-то сплочение внутреннее перед неизвестностью. Озарение, может. Но, похоже, все трансформировалось местами в какие-то театральные нервозность и вседозволенность. И работает комитет по этике не покладая рук. День и ночь кто-то где-то «радует» его неподобающим поведением. Хотя некоторые обращения ничего кроме недоумения не вызывают. Лучше бы авторы этих заявлений тратили время и деньги налогоплательщиков, воспитывая будущее российского футбола.

Правила нужны, чтобы их нарушать?

Комитет и сам проявляет непоследовательность, демонстрируя, что у любого правила могут быть исключения. Почему, например, Леонид Слуцкий был оштрафован на 250 тысяч рублей за слова «пародия на судью», а Григорий Иванов на 150 тысяч, назвав судей «козлами». Да и вообще, почему высказывание президента «Урала», которое он сделал не на поле и не на пресс-конференции, стало предметом разбирательств? Ведь очевидно, что случилось оно на эмоциях. Просто удачно для себя – и неудачно для него! – Иванова подловили журналисты.

И как тогда относиться к словам, недавно сказанным представителем комитета по этике Андреем Созиным, что футбол – это в первую очередь эмоции? Получается, роскошь эта не для всех: кого-то все же за эмоции будут наказывать, а кого-то просто пожурят? Как, например, SMM-службу «Спартака», которая рискнула перейти на откровенное хамство в адрес другого клуба. Забавно, что при всем при этом, красно-белые, можно сказать, были чемпионами по обращениям в комитет по этике с заявлениями об оскорблениях и притеснениях в свой адрес.

Давайте жить дружно…?

Как много вопросов и как мало ответов… Особенно, если вспомнить о высказываниях не последнего человека в комитете РФС по этике Анзора Кавазашвили и, кстати, по поводу судей, которых он предлагал линчевать и подвесить за одно место из-за сделанных ошибок.

Может, хотя бы комитету РФС по этике пора стать более открытым (про судейский департамент даже и не мечтаем)? Вдруг поможет? Вдруг именно специалисты по сохранению деловой репутации помогут поймать нашему футболу такой необходимый сейчас дзен? И взаимное уважение вместе с ним.

источник: «Советский спорт»
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Тренеры, игроки, руководители, судьи, пресс-службы – для каждого без исключения действующего лица в русском футболе стали уже нормой взаимные упреки, оскорбления и шутки на грани фола. В качестве последней надежды и последнего оплота нравственности остался разве что комитет по этике РФС. Но справится ли он?
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