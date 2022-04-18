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Сергей Хусаинов: Казарцев просмотрел нарушение у Кухты, а потом неправильно удалил его и Родриго

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ошибки арбитров в матчах 25-го тура РПЛ «Сочи» - «Локомотив» (2:2) и «Зенит» – «Урал» (3:1).
Сергей Хусаинов: Казарцев просмотрел нарушение у Кухты, а потом неправильно удалил его и Родриго
18 апреля 2022 14:21
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Сочи»

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

«СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ»: ВЗАИМНОЕ УДАЛЕНИЕ КУХТЫ И РОДРИГО

- На мой взгляд, Кухта и Родриго максимум желтых карточек заслуживали.
- Согласен полностью. Но началось все с того, что арбитр ФИФА Василий Казарцев вначале не зафиксировал нарушение со стороны нападающего «Локомотива» Кухты. Чех с защитником хозяев Родриго в предыдущем эпизоде вел борьбу за мяч в штрафной. Защитник его блокировал, уступая мяч своему вратарю. Кухта толкнул в спину Родриго - нарушение. В результате этой борьбы, оба упали. Казарцев находился рядом, но никак на эпизод не отреагировал.

Так как свистка не последовало, игра продолжилась. Джанаев хочет ввести мяч в игру, Кухта пытается быстро встать, но у него на пути лежит Родриго. Чех невольно коленом наступает тому на живот, перепрыгивает защитника. Родриго вскакивает, толкает Кухту в спину. Форвард изображает муки боли.

И тут начинается просмотр ВАРа, все затягивается. И Казарцев решает удалить обоих.

Как я уж сказал выше, согласен – на красную карточку нарушение не тянуло, можно было ограничиться предупреждениями. Но этот эпизод был спровоцирован предыдущей ошибкой Казарцева.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

НЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «УРАЛА» ЗА НАРУШЕНИЕ НА СЕРГЕЕВЕ

- Во втором тайме был эпизод у ворот «Урала», когда Сергеев в падении хотел головой добить мяч в ворота. Защитник, пытаясь помешать, коленом сильно ударил в голову форварду «Зенита». С позиции арбитра это трудно было рассмотреть, но Мешков пошел смотреть ВАР, там ракурс был из-за ворот, где четко было видно – нарушение и пенальти. Каково же было мое удивление, когда Мешков пенальти не назначил.
- Вы первый гол с пенальти помните? Там нарушения на Сергееве не было. В момент борьбы за верховой мяч Сергеев тянулся к мячу, но не успевал и наткнулся на предплечье защитника. Мешков долго смотрел ВАР и назначил пенальти. Возникает вопрос: в ворота «Зенита» он такой пенальти поставит?

- Не рискнул назначить пенальти во втором эпизоде, осознав ошибку в первом?
- Не знаю, чем Мешков руководствовался, но по факту совершил две серьезные ошибки.

источник: «Советский спорт»
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Сергей Хусаинов: Казарцев просмотрел нарушение у Кухты, а потом неправильно удалил его и Родриго
Сергей Хусаинов: Казарцев просмотрел нарушение у Кухты, а потом неправильно удалил его и Родриго
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ошибки арбитров в матчах 25-го тура РПЛ «Сочи» - «Локомотив» (2:2) и «Зенит» – «Урал» (3:1).
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