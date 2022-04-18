Футбольные питомцы

Начнем с собак - всем известными друзьями футболистов. Например, украинский защитник «Манчестер сити» Александр Зинченко - лидер сборной, футболист, завоевавший два чемпионских титула АПЛ - не только сам усердно тренируется, но и в свободное время тренирует двух своих французских бульдогов.

- Хоть кто-то в семье с мячом на ты, - говорит футболист, намекая на собак. Нельзя не отметить восхитительное чувство самоиронии Александра, несмотря на свои заслуги в спорте.

Фото: Соцсети

Перейдем к звезде мирового футбола — Лионель Месси, о нем наслышаны даже люди, далёкие от спорта. У футболиста одна собака, но зато какая! Бордоский дог с говорящей кличкой Халк, в которой Лионель явно не ошибся.

Фото: Соцсети

Этот гигант превзошел многих собак такой породы, ну а что? Каков хозяин, таков и питомец, хотя питомцем сложно назвать Халка. Но несмотря на внушающие размеры бордоского дога, он стал настоящим другом не только для футболиста, но и для его сыновей.

А ЧТО НАСЧЕТ ЭКЗОТИКИ?

Вот, например, Мемфис Депай. ОН поселил дома маленького львенка. Нидерландский футболист долго не думал над именем животного и назвал его Мемфис. Такой выбор питомца не вызвал удивления у фанатов, ведь игрок испанского клуба «Барселона» без ума от подобных животных, что видно по татуировке на спине.

Фото: Соцсети

Чего не скажешь о ярком нападающем «Милана» и сборной Италии по футболу Марио Балотелли, который удивляет не только скандальными историями и экстравагантными причёсками, но также выбором питомца. Футболист предпочёл в качестве домашнего животного… свинью, но, как и Депай, назвал ее в честь себя (Балотелли часто называют Супер Марио).

Nyheter24

Впрочем, и семья Бэкхемов не отличилась: в то время, как у всех коллег футболиста имеются собаки, у Дэвида - два мини-пига, которые обошлись жене футболиста в 2300 долларов. Правда, эти свинки получили свои имена не в честь хозяев, а в честь мультипликационных героев Пинки и Перки.

Не обошлось и без экзотических рыбок. Артем Дзюба, нападающий питерского «Зенита», предпочитает расслабляться в обществе экзотических рыбок. Огромный аквариум на всю стену украшает жилище этого футболиста.

Любовь к рыбкам поддерживает также один из самых известных в мире футболистов Криштиану Роналду. Несмотря на огромное время, которое он уделяет футболу, успевает ухаживать ещё и за целым питомником. У Роналду есть аквариум с четырьмя рыбками: двумя сиамскими бойцовыми и двумя китайскими золотыми. Кроме того, футболист уделяет внимание другим своим питомцам, а именно, лабрадору и терьеру.

Фото: Соцсети

Также в домашнем зоопарке Криштиану имеются собачка породы китайская хохлатая и кот-сфинкс, что вводит фанатов в недоумение.

Как оказалось, йоркширский терьер – одна из самых популярных пород собак среди футболистов, а может их невест? Так, йорков у себя держат Александр Алиев, Александр Шовковский, Сергей Паршивлюк и даже тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо.