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«Динамо» едет в Прибалтику. Сегодня стартуют четвертьфиналы Кубка России

Классный стадион в бывшем Кенигсберге первым откроет четвертьфиналы Кубка России, в котором представитель ФНЛ «Балтика» примет одного из лидеров высшего дивизиона России «Динамо». На первый взгляд, фаворит очевиден, но не стоит спешить с выводами.
«Динамо» едет в Прибалтику. Сегодня стартуют четвертьфиналы Кубка России
19 апреля 2022 10:12
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Вторник, 19 апреля. 20.30. «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва)

Балтика» в последние три года является реальным претендентом на выход в РПЛ, и даже на данный момент команда Сергея Игнашевича отстает от зоны стыковых матчей всего на четыре очка. Экс-игрок ЦСКА и сборной России поставил своей команде классную защиту: всего 26 пропущенных голов за 33 матча, что является лучшим показателем во втором по силе дивизионе страны.

Интересный факт: Сергей Игнашевич является рекордсменом по числу трофеев Кубка России – у него их семь (столько же у Элвира Рахимича)

Что касается «Динамо», то у него с этим турниром всегда крайне трудно. В последний раз бело-голубые проходили в финал в 2012 году, который проиграли «Рубину». А победа в Кубке была одержана еще раньше, причем намного, а именно в 1995 году. Более того, «Динамо» за последние десять лет ни разу не проходило даже в полуфинал турнира, и несколько раз именитый клуб останавливали именно клубы ФНЛ – достаточно вспомнить прошлогоднюю осечку в Самаре.

«Динамо» в текущей ситуации может сделать ставку на лидерскую гонку, убрав в сторону потенциальный полуфинал кубка страны. Впрочем, возможно, Сандро Шварц удивит.

источник: «Советский спорт»
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«Динамо» едет в Прибалтику. Сегодня стартуют четвертьфиналы Кубка России
«Динамо» едет в Прибалтику. Сегодня стартуют четвертьфиналы Кубка России
Классный стадион в бывшем Кенигсберге первым откроет четвертьфиналы Кубка России, в котором представитель ФНЛ «Балтика» примет одного из лидеров высшего дивизиона России «Динамо». На первый взгляд, фаворит очевиден, но не стоит спешить с выводами.
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