«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына

В семью Криштиану Роналду пришло горе. Футболист «Манчестер Юнайтед» сообщил в соцсетях о смерти своего новорожденного сына. О подробностях обстоятельств трагедии не говорится, но очевидно, что ребенок умер либо при родах, либо сразу после появления на свет. Это был один из близнецов, девочка выжила, с ее матерью Джорджиной Родригес также все в порядке.

О том, что семья ждет близнецов, Роналду рассказывал еще в октябре. Тогда весь мир обошли фотки, на которых Криш позирует вместе со своей возлюбленной, когда она проходит обследование. В тот момент пара узнала, что ждать им надо близняшек – мальчика и девочку.

Сам Роналду в соцсетях оставил пост следующего содержания:

«С глубочайшей грустью мы сообщаем, что наш малыш умер. Рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, наш ангел. Мы будем любить тебя вечно».

В адрес Роналду сразу посыпались посты с соболезнованиями.

«Твоя боль – это и наша боль, Криштиану. Любви и сил тебе и твоей семье в это тяжелое время», – написал «МЮ» в официальном твиттере. В заявлении мадридского «Реала», которому португальский нападающий отдал много лет карьеры, говорится, что президент и совет директоров клуба глубоко опечалены смертью одного из новорожденных, которых ждали «наш дорогой Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес».

Естественно, не остался в стороне лиссабонский «Спортинг», в котором Роналду начинал путь в большой футбол. «Держись, Роналду! Вся семья «Спортинга» сегодня вместе с тобой». Пожелал сил и мужества Кришу твиттер сборной Португалии.

Из российских клубов первыми отреагировали на трагические известия «Спартак» и «Локомотив». Англоязычный твиттер «Спартака» передал футболисту искренние соболезнования, также их выразили железнодорожники, подчеркнув, что в этот момент мысли каждого вместе со знаменитым игроком. «Оставайся сильным», – пожелал португальцу «Локо».

Слова поддержки выразили Роналду Английская Премьер-Лига и испанская Ла Лига, его одноклубники, бывшие партнеры по «Ювентусу» и «Реалу», знаменитый бегун Усэйн Болт, а также многие известные люди, не только из мира спорта.

Нам остается лишь присоединиться к соболезнованиям Роналду и его семье, а также напомнить, что Криштиану и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. Пара познакомилась в магазине одежды, где работала Родригес. В ноябре 2017 года она родила звезде футбола дочку, которую назвали Алана Мартина. У Роналду также есть трое старших детей от суррогатных матерей. Криштиану-младший появился на свет в 2010-м, близнецы Ева и Матео – летом 2017-го.