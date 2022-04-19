«Динамо» выиграло прибалтийскую битву

В рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/22 в бывшем Кенигсберге (сейчас – Калининград) прошел матч «Балтика» — «Динамо». В трех матчах нынешнего этапа розыгрыша кубка встречаются команды из ФНЛ и РПЛ.

Стадион построен вдали от основных достопримечательностей старинного города, расположенного неподалеку от Балтийского моря. Эта часть большую часть «прусского» времени в первой половине прошлого века была отдана под склады, во второй половине века – при Советах – здесь была территория промышленного назначения. Строить что-то капитальное не получалось – топкие земли. Чтобы построить стадион к чемпионату мира-2018, приходилось обманывать законы физики, ну и порой здравого смысла. Но в любом случае у команды из второго по силе дивизиона есть возможность проводить здесь матчи. Старая «Балтика» была куда уютнее, но там уж слишком мало пространства, поэтому идею Мутко с реконструкцией стадиона в центре города отвергли еще в начале 2010-х гг.

Игра началась с кровавого шоу. Полузащитнику москвичей Николе Моро разбили в кровь нос. Игрок «Динамо» сразу отправился в раздевалку. Вместо него на поле появился Вячеслав Грулев.

Счет динамовцы открыли незадолго до перерыва. Вышел мяч не очень логичным: Денис Макаров навесил с фланга в сторону Константина Тюкавина, но тот до мяча не дотянулся. Однако же мяч отскочил от газона и все равно попал в дальний угол ворот.

Казалось, что невзрачный матч так и тянется к своему логичному итогу – динамовцы привыкли в последних играх возвращаться со счетом 1:0. Но не тут-то было: на 84-й минуте хозяева провели быструю атаку левым флангом, прошел прострел в штрафную, Гелоян принял мяч и пробил точно в нижний угол ворот! 1:1 – и игра переходит в серию пенальти. Нервничают динамовцы, нервничаем мы, потому что в типографию газета едет ровно к 23 часам, а впереди еще куча игрового времени.

Как потом выяснилось, первый удар стал, по сути, решающим: Лещук, защищавший ворота бело-голубых, потащил удар Алейника, а все остальные удары закончились голом. Последний – на счету Даниила Фомина. 5:4 – и «Динамо» выходит в полуфинал. В финалах динамовцы не были уже давно: в 2012 году они проиграли там «Рубину», а сам титул завоевали аж в 1995 году.

Зато на этот раз динамовцы стремятся сразу к золотому дублю!

Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.