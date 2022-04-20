Кто выиграет в кубковом дерби – тот спасет сезон. В среду ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА после трех неудачных игр в чемпионате потерял шансы не только на первое место, но и сильно осложнил себе борьбу за второе. «Спартак» так вовсе провалил сезон в РПЛ, находясь за пять туров до конца на десятой строчке в таблице. Единственный шанс поправить впечатление от сезона — удачно сыграть в Кубке России, где извечные соперники сошлись на стадии четвертьфинала. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Еще три-четыре недели назад ЦСКА был бы явным фаворитом в кубковом дерби в прогнозах специалистов, но с тех пор многое изменилось. Армейцы после зимней паузы выбили «Сочи» из Кубка и выдали отличную серию из четырех побед в РПЛ, причем началась она с выигрыша у «Спартака» (2:0). В том февральском матче все впервые увидели новую полузащиту команды Алексея Березуцкого, состоящую из новичков-легионеров. Языджи, Карраскаль, Медина и Гбамен заставили аплодировать своему мастерству всю лигу, буквально ворвались в нее новыми лидерами. Казалось, что ЦСКА включится в борьбу за золото, но потом пошел необъяснимый провал.

ПФК ЦСКА

В трех играх с аутсайдерами - «Уралом», «Химками» и «Уфой» красно-синие потеряли 7 очков. Но главное, куда-то пропала их игра. ЦСКА легко создавал моменты и умело из реализовывал в первых матчах после возобновления сезона, но все изменилось после домашнего разгрома «Рубина» (6:1) и последовавшей за этим паузы в календаре на международные матчи.

Что случилось с ЦСКА — можно только гадать. Возможно, тренеры ошиблись с подготовкой. После пика формы в конце февраля и марте начался спад. Но пришелся он на игры с командами из подвала таблицы. Обязаны были армейцы пройти этот отрезок не с такими ужасающими потерями.

Могли, конечно, повлиять на легионеров события в мире. Неопределенность со своим будущим (а пока нет четкого представления, кто из иностранцев останется) вполне вероятно на их игре отразилась. А как только сдал легион, так сразу выяснилось, что некому у ЦСКА подхватить упавшее знамя.

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов неопытность тренерского штаба — Алексей Березуцкий не проработал главным и года (не будем об этом забывать). В такой ситуации без ошибок не обойтись. Руководители клуба знали, на что идут. Риск тут был заложен изначально.

«Спартак», кстати, в точно таком же положении. Паоло Ваноли главным трудится всего три месяца. И он к тому же приехал в чужой чемпионат, с которым знакомится на ходу. Вот и видим мы у красно-белых крайне нестабильную игру. Пока с итальянцем рывка сделать не получается: какой была команда при предыдущем тренере Руе Витории, так в общем-то ничего кардинального в ней не поменялось.

ФК "Спартак"

Однако два последних матча в чемпионате — дома с «Арсеналом» и «Рубином» спартаковцы провели неплохо. Хорошо двигались, особенно это было заметно по вторым таймам. Но если туляков смогли переиграть, то с казанцами довольствовались ничьей. Хотя по игре были лучше, чем команда Леонида Слуцкого.

Положительные сдвиги у подопечных Ваноли есть. Но значит ли это, что к кубковому поединку «Спартак» подходит более «горячим»? Пожалуй, так говорить нельзя. По составу армейская полузащита сегодня сопернику как минимум не уступает, как и в защите, не говоря уже о вратарской позиции, где Акинфеев монстр на фоне Максименко. Единственное, в чем у красно-белых может быть превосходство, так это в уровне нападающих. Но хватит ли этого, чтобы взять верх в принципиальном матче?

Последняя кубковая встреча соперников была огненной. В марте 2020-го «Спартак» в ярком матче четвертьфинала вырвал победу в дополнительное время (3:2), играя в меньшинстве. Во многом, кстати, благодаря удаче. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.