ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» разоружит «Арсенал». Почему «канонирам» будет тяжело в лондонском дерби

В среду 20 апреля на «Стэмфорд Бридж» в рамках пропущенного матча 25-го тура АПЛ аристократы принимают «Арсенал» (21:45).
«Челси» разоружит «Арсенал». Почему «канонирам» будет тяжело в лондонском дерби
20 апреля 2022 10:26
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Челси"

Встреча английских топ-клубов, да к тому же когда это еще и лондонское дерби – всегда большое и непредсказуемое событие. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

«Челси» явный фаворит матча. Игровой кризис, накрывший «синих» пару недель назад, уже позади. Команда Томаса Тухеля провела тогда два невнятных поединка, которые пришлись на домашнее поражение в АПЛ скромному «Брентфорду» (1:4), а следом и мадридскому «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:3).

После этого все увидели чудесное преображение клуба, который находится под санкциями из-за своего владельца Романа Абрамовича. «Реал» чудом избежал вылета, проиграв в дополнительное время в Мадриде «Челси» «всего» 2:3 (хотя было по ходу 0:3), в чемпионате Англии «синие» не оставили камня на камне от «Саутгемптона» (6:0), уничтожив на выезде середняка лиги. А в полуфинале Кубка страны одолели «Кристал Пэлас» (2:0).

УЕФА

Положение команды Тухеля в таблице АПЛ прочное. Она идет третьей и не должна уступать никому это место, хотя выше уже вряд ли поднимется – «Ман Сити» и «Ливерпуль» прилично оторвались. В еврокубках «Челси» уже не играть, так что можно спокойно сосредоточиться на внутренних матчах. Финал Кубка Англии, где соперником «аристократов» станет «Ливерпуль», еще нескоро – в середине мая. Можно не беречь силы и играть на полную катушку.

То же самое, впрочем, можно сказать об «Арсенале», который в еврокубках был не задействован, а из Кубка страны и Кубка лиги уже вылетел. Эти лондонцы решают сегодня важнейшую с экономической и имиджевой точки зрения задачу попадания в Лигу чемпионов. Пока команда Микеля Артеты на шестой строчке, но по потерянным очкам идет вровень с «Тоттенхэмом», замыкающим первый квартет. Потому на «Стэмфорд Бридж» «канониры» будут костьми ложиться, чтобы взять необходимые очки. До окончания турнира им осталось всего шесть матчей.

Дерби, кстати, должно было пройти еще в феврале, но игру 25-го тура перенесли из-за участия «синих» в клубном чемпионате мира. Вполне вероятно, что «Арсенал» этому был даже рад, ведь в январе у команды был провальный отрезок. Затем случился резким подъем, но три последних встречи «канониры» проиграли, причем далеко не топам – «Кристал Пэласу» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1). Вот по этой причине и не верят сегодня эксперты в победу над «Челси».

ФК "Арсенал" (Лондон)

Можно смело ставить на то, что хозяева не уйдут с поля без забитого мяча. В чемпионате у них в пяти крайних встречах 15 голов. «Арсенал» же регулярно пропускает, а когда застопорилось дело в нападении, то дела разладились у подопечных Артеты совсем.

Кадровый кризис тут налицо. Обамеянга зимой отпустили в «Барселону», где он сразу пришелся ко двору. Его вроде бы неплохо подменял Ляказетт, но француз пропустит несколько недель из-за проблем со здоровьем. В лазарете также Партей, Томиясу и Тирни.

В первом круге «Челси» уверенно выиграл на «Эмирейтс» - 2:0 и имеет все шансы повторить этот успех. Спасти «Арсенал» может только супернастрой и, конечно, удача. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Челси» разоружит «Арсенал». Почему «канонирам» будет тяжело в лондонском дерби
«Челси» разоружит «Арсенал». Почему «канонирам» будет тяжело в лондонском дерби
В среду 20 апреля на «Стэмфорд Бридж» в рамках пропущенного матча 25-го тура АПЛ аристократы принимают «Арсенал» (21:45).
20.04.2022 10:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
Кто выиграет в кубковом дерби – тот спасет сезон. В среду ЦСКА – «Спартак»
Кто выиграет в кубковом дерби – тот спасет сезон. В среду ЦСКА – «Спартак»
20 апреля армейцы в четвертьфинале Кубка России примут на своей арене красно-белых (19:30).
20.04.2022 10:13
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды?
«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды?
Наше партнерское издание «Плеймейкер» составило полный список юбилеев клубов РПЛ
20.04.2022 00:04
Футбол
«Динамо» выиграло прибалтийскую битву
«Динамо» выиграло прибалтийскую битву
Матч в бывшем Кенигсберге получился не слишком зрелищным, но с неожиданной «валидольной» концовкой.
19.04.2022 22:40
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына
«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына
Соболезнования в адрес семьи португальской звезды Криштиану Роналду идут со всего мира. Наше партнерское издание «Плеймейкер» собрало главное.
19.04.2022 22:07
Футбол
ФНЛ против РПЛ плюс главное московское дерби! Чего ждать от матчей Кубка в среду
ФНЛ против РПЛ плюс главное московское дерби! Чего ждать от матчей Кубка в среду
Футбольный сезон в России подходит к своему завершению. В РПЛ осталось всего пять туров, а уже завтра мы узнаем имена всех команд, которые станут полуфиналистами Кубка России. У кого больше шансов составить кубковую топ-четверку – в нашем материале.
19.04.2022 20:50
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Неспортивные методы Моуриньо – шулера и Кашпировского мирового футбола
Дмитрий Селюк: Неспортивные методы Моуриньо – шулера и Кашпировского мирового футбола
«Рома» под руководством Жозе Моуриньо пока не слишком убедительно выглядит в Серии А, но зато вышла в полуфинал Лиги Конференций.
19.04.2022 17:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: Нет никакого 100-летия «Спартака», Старостин создал «Спартак» в 1935 году
Евгений Ловчев: Нет никакого 100-летия «Спартака», Старостин создал «Спартак» в 1935 году
18 апреля общество «Спартак» отмечало свое 100-летие. Мы позвонили легенде «Спартака» Евгению Ловчеву, чтобы узнать, как он отметил вековой юбилей.
19.04.2022 14:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Динамо» едет в Прибалтику. Сегодня стартуют четвертьфиналы Кубка России
«Динамо» едет в Прибалтику. Сегодня стартуют четвертьфиналы Кубка России
Классный стадион в бывшем Кенигсберге первым откроет четвертьфиналы Кубка России, в котором представитель ФНЛ «Балтика» примет одного из лидеров высшего дивизиона России «Динамо». На первый взгляд, фаворит очевиден, но не стоит спешить с выводами.
19.04.2022 10:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Футбольные питомцы
Футбольные питомцы
Каких домашних животных заводят футболисты? Кошечек, собачек? Или есть те, кто делают выбор в пользу экзотики?
18.04.2022 17:10
Футбол
автор: Диана Думикян
«В дерби будет перетягивание каната и победа в один мяч». Мостовой — о кубковой битве ЦСКА и «Спартака»
Легенда российского футбола Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 20 апреля четвертьфинала Кубка России ЦСКА - «Спартак».
Игнашевич едва не выбил «Динамо» из Кубка. Как вторая команда РПЛ доигралась в Калининграде до пенальти
В четвертьфинале Кубка страны выступающая в ФНЛ «Балтика» уступила бело-голубым лишь в серии 11-метровых, сведя вничью основное время (1:1).
«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды? Полный список юбилеев клубов РПЛ
Календарь юбилейных дат российских футбольных клубов.
Так вот для чего Карпин вернулся в «Ростов»! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Надо ли России «менять континент» в футболе и других видах спорта по примеру шахматистов?
Традиционный обзор «приключений» наших спортсменов, продолжающих выступать на международной арене в нейтральном статусе.
Знарок борется с Билялетдиновым. Зубов тоже готов ехать в Казань?
ЦСКА и «Магнитка» начали сражение в финальной серии Кубка Гагарина, а большинство клубов уже планируют, с кем и как войдут в новый сезон. Топы заняты утверждением кандидатур главных тренеров, и тут есть много интересных новостей.
«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына
Соболезнования в адрес семьи португальской звезды идут со всего мира.
Выбери лучшего игрока за 30 лет и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила классную акцию для любителей футбола
С 18 апреля по 31 мая 2022 года «Лига Ставок» совместно с медиахолдингом «Спорт День за Днем» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Назло возрасту, назло рекордам! Как Овечкин добрался до легендарного финна (видео)
В победном матче против «Колорадо» (3:2) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил достижение Теему Селянне, забросив 48 шайб за сезон в возрасте старше 36 лет.
Уральская традиция — проигрывать дома. Как ЦСКА повел в финале Кубка Гагарина с «Магниткой»
«Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина проиграл дома армейцам (1:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика