«Челси» разоружит «Арсенал». Почему «канонирам» будет тяжело в лондонском дерби

Встреча английских топ-клубов, да к тому же когда это еще и лондонское дерби – всегда большое и непредсказуемое событие. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

«Челси» явный фаворит матча. Игровой кризис, накрывший «синих» пару недель назад, уже позади. Команда Томаса Тухеля провела тогда два невнятных поединка, которые пришлись на домашнее поражение в АПЛ скромному «Брентфорду» (1:4), а следом и мадридскому «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:3).

После этого все увидели чудесное преображение клуба, который находится под санкциями из-за своего владельца Романа Абрамовича. «Реал» чудом избежал вылета, проиграв в дополнительное время в Мадриде «Челси» «всего» 2:3 (хотя было по ходу 0:3), в чемпионате Англии «синие» не оставили камня на камне от «Саутгемптона» (6:0), уничтожив на выезде середняка лиги. А в полуфинале Кубка страны одолели «Кристал Пэлас» (2:0).

УЕФА

Положение команды Тухеля в таблице АПЛ прочное. Она идет третьей и не должна уступать никому это место, хотя выше уже вряд ли поднимется – «Ман Сити» и «Ливерпуль» прилично оторвались. В еврокубках «Челси» уже не играть, так что можно спокойно сосредоточиться на внутренних матчах. Финал Кубка Англии, где соперником «аристократов» станет «Ливерпуль», еще нескоро – в середине мая. Можно не беречь силы и играть на полную катушку.

То же самое, впрочем, можно сказать об «Арсенале», который в еврокубках был не задействован, а из Кубка страны и Кубка лиги уже вылетел. Эти лондонцы решают сегодня важнейшую с экономической и имиджевой точки зрения задачу попадания в Лигу чемпионов. Пока команда Микеля Артеты на шестой строчке, но по потерянным очкам идет вровень с «Тоттенхэмом», замыкающим первый квартет. Потому на «Стэмфорд Бридж» «канониры» будут костьми ложиться, чтобы взять необходимые очки. До окончания турнира им осталось всего шесть матчей.

Дерби, кстати, должно было пройти еще в феврале, но игру 25-го тура перенесли из-за участия «синих» в клубном чемпионате мира. Вполне вероятно, что «Арсенал» этому был даже рад, ведь в январе у команды был провальный отрезок. Затем случился резким подъем, но три последних встречи «канониры» проиграли, причем далеко не топам – «Кристал Пэласу» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1). Вот по этой причине и не верят сегодня эксперты в победу над «Челси».

ФК "Арсенал" (Лондон)

Можно смело ставить на то, что хозяева не уйдут с поля без забитого мяча. В чемпионате у них в пяти крайних встречах 15 голов. «Арсенал» же регулярно пропускает, а когда застопорилось дело в нападении, то дела разладились у подопечных Артеты совсем.

Кадровый кризис тут налицо. Обамеянга зимой отпустили в «Барселону», где он сразу пришелся ко двору. Его вроде бы неплохо подменял Ляказетт, но француз пропустит несколько недель из-за проблем со здоровьем. В лазарете также Партей, Томиясу и Тирни.

В первом круге «Челси» уверенно выиграл на «Эмирейтс» - 2:0 и имеет все шансы повторить этот успех. Спасти «Арсенал» может только супернастрой и, конечно, удача. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.