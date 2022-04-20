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«Это наши деньги». ФИФА не платит России за ЧМ-2018 – техническая ошибка или саботаж?

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА приостановила выплаты за чемпионат мира 2018 года.
«Это наши деньги». ФИФА не платит России за ЧМ-2018 – техническая ошибка или саботаж?
20 апреля 2022 17:23
автор: Юрий Волохов
автор фото: TSN.ca

«От ФИФА мы должны получить 100 миллионов долларов. РФС уже получил 30 процентов от общей суммы», — сообщил Митрофанов.

Но при этом он добавил, что об отмене выплат речи не идет.

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года Алексей Сорокин предположил, что это может быть связано с техническими проблемами. «Коммуникация по этому вопросу уже давно ведется с Российским футбольным союзом, мы не являемся его частью, поэтому мне сложно сказать. Здесь может быть что угодно», — пояснил Сорокин «РИА Новости».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), многолетний вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что нужно получить от Международной федерации футбола объяснение этой ситуации.

«ФИФА не может полностью отказаться от выплаты средств России за ЧМ-2018. Эти целевые деньги на счету ФИФА, как средства, предназначенные для РФС за проведение чемпионата мира. Непонятно, по какой причине они выплатили только часть. Хорошо было бы получить от ФИФА объяснение. Это наши деньги и их должны выплатить РФС в полном объеме», - приводит слова Колоскова Vprognoze.ru.

Если это техническая ошибка, это одно – ошибку исправят, а если осознанный саботаж?

Мне больше нравятся слова Колоскова, опытнейшего международного футбольного чиновника высокого класса. Вячеслав Иванович говорит, что это законные наши деньги, поэтому ФИФА обязана их выплатить.

Такого в истории футбола еще не было. ФИФА не стоит создавать дурнопахнущий прецедент на ровном месте.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в 11 российских городах, на современных, специально построенных к турниру стадионах.

Победителем стала сборная Франции. Сборная России добилась своего лучшего результата в истории ЧМ – дошла до четвертьфинала, где проиграла будущим серебряным призерам хорватам только в серии пенальти.

При этом ФИФА признала чемпиона мира-2018 лучшим за всю историю проведения турниров.

источник: «Советский спорт»
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«Это наши деньги». ФИФА не платит России за ЧМ-2018 – техническая ошибка или саботаж?
«Это наши деньги». ФИФА не платит России за ЧМ-2018 – техническая ошибка или саботаж?
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА приостановила выплаты за чемпионат мира 2018 года.
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