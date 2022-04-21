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Алексей Сафонов: «Спартак» выиграл по делу, если б не Акинфеев, ЦСКА мог больше получить

«Спартак» победил ЦСКА в очередном дерби всея Руси 1:0, это дерби состоялось в рамках четвертьфинала Кубка России.
Алексей Сафонов: «Спартак» выиграл по делу, если б не Акинфеев, ЦСКА мог больше получить
21 апреля 2022 15:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

Мы попросили поделиться впечатлениями от игры футбольного функционера Алексея Сафонова.

- «Спартак» выиграл по делу, выглядел лучше. И если б не Акинфеев, ЦСКА мог больше получить. А уровень арбитра Москалева был ниже уровня игроков.

- Что не так было в работе Москалева? Пенальти правильно назначил?

- Я не специалист в судействе, я больше болельщик, но считаю, когда мяч отлетает от бедра нападающего в руку защитника противоположной команды, пенальти назначать нельзя.

Хотя сейчас столько трактовок, что сами судьи путаются. Москалев постоянно бегал смотреть ВАР. А момент с удалением Гбамена. Он был первым на мяче, в его локоть втыкается Зобнин. И армейца удаляют.

Четвертьфинал Кубка, играют две наши старейшие команды, считаю, нужно было назначить более авторитетного арбитра – Карасева или Безбородова. После матча весь стадион скандировал известную кричалку в адрес арбитра, в качестве отрицательной оценки его работы. Это о чем-то говорит.

- Как вам легионеры ЦСКА? Начинали весенний отрезок чемпионата замечательно. Сейчас такое впечатление – что как-то сдулись.

- Так и есть. Приехали на свежачка¸ выдали пять отличных матчей, а сейчас батарейки подсели. Это, как на сборах бывает. Команда под нагрузками, а тут приезжает новичок на просмотр – легкий, подвижный выдает отличный матч. Все – вот, какой хороший футболист.

И эти новички предсезонку не проходили, сейчас подсели – явно не хватает легкости, объем не могут выдавать.

- Как вам игра Соболева?

- Соболев не понравился – при каждом столкновении падает, хватается за ногу, будто его кувалдой ударили. Понятно, есть футбольные хитрости, но это явный перебор.

- Его уже упрекали в симуляции…

- Как выбил себе хороший контракт, так и закончился как футболист.

- Еще запорол несколько моментов.

- И это тоже. Нужно дорожить каждым моментом, нужно уважать партнеров по команде. А если б Щенников не в штангу попал, а забил, потом пенальти, а это лотерея. Выходи и решай свои моменты, делай свою работу.

Вот Бакаев доказал, что является один из лидеров, и что с ним нужно продлевать контракт.

- Многие не поняли, почему Ваноли его заменил в самый разгар матча. Вы поняли?

- Думаю, боялся, что Бакаева могут удалить, он был слишком заведен, много спорил, руками размахивал. А у него уже было предупреждение. Ваноли решил засушить игру, тем более, у «Спартака» был лишний игрок.

НАША СПРАВКА

В полуфинале Кубка России сыграют «Спартак», «Динамо», «Енисей» и Алания». Жеребьевка полуфиналов состоится сегодня вечером.

источник: «Советский спорт»
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