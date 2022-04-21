Карпин против бывших. Готовимся к матчу «Ростов» - «Спартак»

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В начале сезона мало кто мог предположить, что «Ростов» и «Спартак» к 26-му туру наберут одинаковое количество очков. Южане пережили несколько тренерских перестановок, полный отъезд легионеров (кроме Али Соу) и продолжают мучиться с каждым гостевым матчем. Но это не помешало им победить в четырёх матчах из восьми. Благодаря этому «Ростов» взобрался на девятую строчку и имеет шансы подняться ещё выше.

Из «Спартака» массового оттока легионеров не произошло, но московскому клубу это особо не помогло. Всего восемь набранных очков из 21 возможных - это катастрофа. Некогда великий клуб находится всего в шести очках от зоны стыков, и поражение от «Ростова» может ещё сильнее усугубить ситуацию в турнирной таблице. Более или менее ситуацию балансирует выступление «Спартака» в Кубке России, в котором москвичи дошли до полуфинала, обыграв в четвертьфинале ЦСКА.

СТАТИСТИКА

● За последние 25 очных встреч статистика очных встреч равная: по десять побед у каждой из команд, и ещё пять раз матчи заканчивались ничейным счётом.

● Валерий Карпин одержал четыре победы над своим бывшим клубов. Ещё по два раза матчи заканчивались поражениями и ничьей.

● В последних десяти встречах команды забили 30 мячей (в среднем три за игру).

● «Ростов» не проиграл в 6 из 7 последних личных встреч на своём поле в РПЛ (4 победы, 2 ничьи)

● Как минимум 3 гола забивалось в 6 из 7 последних личных встреч на поле «Ростова» в РПЛ

СОСТАВЫ

В прошлом туре РПЛ оба соперника не смогли продемонстрировать свои лучшие составы. У жёлто-синих отсутствовал Максим Осипенко (дисквалификация), а у красно-белых восстанавливался от травмы Квинси Промес. К этому туру команды подойдут без серьёзных потерь, и есть все шансы на то, что мы увидим их лучший футбол.

Состав и схему «Ростова» спрогнозировать достаточно просто - Валерий Карпин редко изменяет в своих принципах. По-прежнему на пике своей формы находится Дмитрий Полоз, который благодаря четырем мячам в весенней части сезона довёл итоговое количество голов до 12. Он располагается на второй строчке в списке бомбардиров.

Предположительный состав «Ростова» (4-5-1): Песьяков - Калинин, Сильянов, Осипенко, Лангович - Полоз, Байрамян, Глебов, Щетинин, Тугарев - Комличенко

И куда сложнее угадывать состав и расстановку «Спартака». Паоло Ваноли продолжает находиться в поиске, и расстановка с составом меняются от матча к матчу.

Предположительный состав «Спартака» (3-4-3): Максименко - Джикия, Жиго, Чернов - Мозес, Зобнин, Умяров, Хлусевич - Промес, Николсон, Бакаев

КАКОГО ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА?

«Спартак» приедет в Ростов в хорошем настроении, но именно что приедет, так как на юге России до сих пор не возобновилось авиасообщение. Жиго, Николсон и другие легионеры прочувствуют, что такое трястись несколько часов в поезде. На «Ростов-Арене» Валерий Карпин будет ждать свой бывший клуб во всеоружии, и его нынешняя команда сейчас выглядит несколько стабильнее и поставленнее, чем «Спартак».