Вячеслав Малафеев: Нет, «Зенит» - не чемпион

Мы как-то привыкли, что любой спортсмен обязательно отстаивает честь своей команды. Если травмирован или временно выбыл из состава – все равно болеет за нее, призывает болельщиков оказывать поддержку, а то и сам идет на фан-сектор и заводит фанатский «движ». И даже если карьера твоя в клубе завершена, то ты всё равно за «своих».

Видимо, не так жизнь воспитывала известного питерского вратаря Вячеслава Малафеева. Вроде бы провел годы в качестве вратаря номер один за «Зенит», но… Пока болельщики ждут четвертого подряд прихода «Зенита» к «золоту», голкипер считает, что все не так однозначно.

- Я вообще не могу уверенно утверждать, что чемпионом в этом году будет именно «Зенит».

Более того, хотя туров до финиша остается все меньше, он стоит на своем:

- Чемпионская гонка в РПЛ сейчас в самой активной стадии. Я бы не сказал, что какая-то из команд явный фаворит.

Если пару туров назад таких команд было три, то ЦСКА после ряда неудач на внутренней арене (впрочем, внешней у нашего футбола теперь надолго нет) уже отсеялся из гонки.

Бывший вратарь «Зенита» и сборной уверен, что в первой половине чемпионата «Зенит» был главным кандидатом на победу, а во второй – ситуация резко изменилась.