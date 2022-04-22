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«Лучше не говорить по-русски в общественных местах» - российская футболистка о жизни в Италии

В Италии из российских футболистов играет не только Алексей Миранчук в «Аталанте», и не играет, а присутствует - сидит в глубоком в запасе в «Фиорентине» Александр Кокорин. Однако есть в итальянском футболе еще один легионер из России - это футболистка «Вероны» Алина Мягкова.
«Лучше не говорить по-русски в общественных местах» - российская футболистка о жизни в Италии
22 апреля 2022 13:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Интервью с Алиной опубликовал интернет-портал Vprognoze.ru. В нем девушка рассказала, как изменилась ситуация в Италии после начала событий на Украине.

- В свете последних политических, с какими-то проблемами пришлось тебе столкнуться в Италии?
- В команде отношение ко мне совершенно не изменилось. И все девочки, и тренерский штаб общаются абсолютно ровно. Тренеры постоянно спрашивают, как у меня дела, все ли нормально, нужная ли какая-то помощь.

А если брать в целом... Лучше нигде не говорить по-русски в общественных местах, они из-за этого немного «шугаются». По крайней мере, в Вероне именно так происходит. Еще мне не открыли банковский счет. Мне в феврале нужно было это сделать, но не открыли. Как я поняла, из-за российского паспорта.

- Болельщики не освистывают?
- Нет. Все нормально. Ни сообщений никаких не получала, ни свиста не слышала. Ничего отрицательного не было.

- Расскажи, как дела у команды, какое место занимаете?
- Мы сейчас находимся в зоне вылета и, скорее всего, команда вылетит в серию В. Осталось всего три игры: с «Интером», «Лацио» и «Сампдорией», так что мы вряд ли успеем исправить ситуацию.

- У тебя контракт до конца сезона?
- Да.

- И какие мысли по поводу будущего? Если команда вылетает, ты остаешься или будешь искать какие-то другие варианты?
- Политическая ситуация очень все усложняет. В Италии больше тактический, технический футбол, а мне хочется чего-то другого. Я думала попробовать себя в скандинавских командах. Но там прям жесткое отношение к русским. Разговаривали с двумя командами, их спортивные директоры сказали, что если они представят игрока из России, то от них сразу откажутся спонсоры. Так что единственный путь у меня сейчас лежит в Россию.

- Какие-то предложения уже есть?
- Из России? Да, есть. Пока думаю.

НАША СПРАВКА

В женской Серии А выступают 10 команд, турнир проводится в четыре круга.

«Эллас Верона» идет на 9-м месте (48 очков). Лидирует «Милан» - 71 очко, на втором месте «Интер» - 69.

источник: «Советский спорт»
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«Лучше не говорить по-русски в общественных местах» - российская футболистка о жизни в Италии
«Лучше не говорить по-русски в общественных местах» - российская футболистка о жизни в Италии
В Италии из российских футболистов играет не только Алексей Миранчук в «Аталанте», и не играет, а присутствует - сидит в глубоком в запасе в «Фиорентине» Александр Кокорин. Однако есть в итальянском футболе еще один легионер из России - это футболистка «Вероны» Алина Мягкова.
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