Не суббота, а огонь! Топчик европейской футбольной годноты!

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ. 14.30. «АРСЕНАЛ» - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Пока «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выясняют, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне в Англии, позади них складывается нешуточная борьба за еврокубки. Вероятнее всего, третью путёвку в Лигу чемпионов заберёт «Челси», который оторвался от ближайших преследователей на пять очков, да ещё и имеет один матч в запасе.

А вот на четвертое – последнее! - место в ЛЧ претендует квартет из следующих клубов: «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед». Два последних встретятся сегодня днём в очном противостоянии, которое наверняка станет голевым - в 15 последних матчах между этими соперниками была зафиксирована лишь одна голевая ничья.

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ. 14.30. «ШАЛЬКЕ» - «ВЕРДЕР»

В это же время начнётся не менее интересный матч, который претендовал бы на звание «классического» в немецкой Бундеслиге, но в последние годы «Шальке» и «Вердер» так сдали, что обе команды очутились во второй по силе лиге страны. Однако некогда именитые клубы не собираются долго задерживаться здесь, а потому занимают первые две строчки таблицы, которые позволяют напрямую подняться в Бундеслигу.

До конца чемпионата всего четыре игры, «Шальке» и «Вердер» имеют шансы вдвоём вернуться в элиту местного футбола, но надо не забывать про соперников. Плотность в лиге сумасшедшая: отставание пятого место от первого - всего шесть очков. Тот самый случай, когда мы увидим матч за шесть очков, а может и больше.

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ. 16.30. «РБ ЛЕЙПЦИГ» - «УНИОН» БЕРЛИН

В дивизионе выше ещё недавний представитель второй Бундеслиги («Унион») попробует прервать 17-матчевую беспроигрышную серию «Лейпцига», который на всех парах рвётся за идущей второй «Боруссией». Берлинская команда пытается удержаться в еврокубковой зоне, и если ей удастся отгрызть очки против коллектива Доменико Тедеско, то шансы на благоприятный финиш сезон увеличатся.

В среднем при участии этих команд забивается 2,9 гола, а в четырех последних очных матчей из пяти «РБ» и «Унион» забивали друг другу. Что ж, ждём продолжение.

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ. 19.00. «ИНТЕР» - «РОМА»

Несмотря на тонну критики, которую ежедневно получает Жозе Моуриньо, итальянская «Рома» под его руководством не проигрывает 12 матчей подряд, что позволило клубу втиснуться в борьбу за самые высокие места. Но эту серию готов прервать миланский «Интер», который в случае победы над «Ромой» вновь возглавит турнирную таблицу Серии А.

В последних пяти очных встречах «Интер» и «Рома» наколотили друг другу 17 голов, что намекает на продолжение голевой феерии в сегодняшнем матче. А даже если этого не случится, то разве бывает скучным матч, в котором играет команда Моуриньо? Споры, эмоции и повышенный градус обеспечены.

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ. 19.30. «БАВАРИЯ» - «БОРУССИЯ» ДОРТМУНД

И вновь мы возвращаемся на поля Германии. На «Альянц Арене» состоится центральный матч европейского футбола дня, который окончательно поставит точку в и так еле живой чемпионской интриге. Лидер чемпионата «Бавария» примет принципиального соперника в лице дортмундской «Боруссии», которая отстает на девять очков. Если гости смогут победить - преимущество мюнхенцев сократится всего до шести очков, а если верх возьмут хозяева - преимущество достигнет 12 очков, которые будет невозможно отыграть до конца сезона.

В последних 25 матчах между собой соперники забили 86 голов (!), то есть в среднем 3.44 гола за матч. Чистое голевое сумасшествие, подкрепленное принципиальностью соперников и чемпионскими интригами.

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ. 23.00. «БЕТИС» - «ВАЛЕНСИЯ»

Поздним вечером начнётся финальный матч Кубка Испании, где не будет «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». Обладателем трофея станет либо «Бетис», либо «Валенсия». Обидчики «Зенита» не побеждали в турнирах с 2005 года, а «Валенсия» в 2019 году становилась обладателем кубка.

Мы увидим два голодных и мотивированных коллектива, которые в очных противостояниях не жалеют друг друга. Например, последний матч завершился со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев поля. «Валенсия» явно не против вернуть должок за разгром, а за одним внести очередной трофей в клубный музей.