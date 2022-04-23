«Рубин» продолжает падение. Как его объясняет Слуцкий?

На неделе «Рубин» вылетел из Кубка России от «Енисея», но, вероятно, главный матч недели для Казани – все-таки в воскресенье против «Арсенала».

Две худшие обороны весны, две худшие команды по разницы созданных и допущенных моментов во второй части сезона – в общем, нас наверняка ждет феерия. И «Рубин» совсем не кажется фаворитом.

Я неоднократно писал о «Рубине» – и об игровых проблемах, и о публичной риторике Слуцкого. Интересно, как изменились выступления тренера в медиа.

9 апреля, после поражения от «Краснодара»: «Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что лучше играть мы не будем без семи игроков основы. Я сильно рискую своей репутацией и карьерой. Но мы начали делать это вместе, и у нас прекрасный контакт с командой. Сейчас развернуться и уйти – это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе».

16 апреля, после ничьей со «Спартаком»: «Мы самая пострадавшая команда в чемпионате. Меня удивляют слова, что спортивный принцип не нарушен. Не думаю, что легко по ходу сезона перестроить игру команды».

20 апреля, после поражения от «Енисея»: «Енисей» – это команда. В плане цельности, построения, состава. А мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков. Группа игроков – неважно, какого уровня – всегда хуже, чем команда».

Еще 20 апреля: «Люди по два месяца готовятся на сборах, чтобы поставить игру, а мы оказались в этой ситуации по ходу сезона».

Еще 20 апреля: «Мне кажется, что не понимать тех объективных сложностей, в которые попала команда, просто невозможно».

Конечно, «Рубину» тяжело – ушли Хакшабанович (1-е место по минутам среди полевых игроков в первой части сезона), Хван (2-е), Уремович (3-е), Хвича (7-е), Дрейер (9-е, 3-е – с момента перехода в конце августа). Плюс Бегич, вернувшийся зимой из аренды. Остались только Тальби и Абильгор (но он не играет из-за травмы).

Конечно, когда команда лишается половины старта уже после межсезонья не по своей вине – это плохо.

Слуцкого можно понять, но, как всегда, важен контекст. Еще больше обратиться к нему вынуждает гендир «Рубина» Рустем Сайманов: «Лично я оцениваю Слуцкого очень высоко. Высококлассный специалист и профессионал. Я же вижу его каждый день.

Но, объективно, у нас уехали ведущие игроки. Собирали одну команду, играем сейчас другой. При чем здесь Слуцкий?

Если бы у нас играла та команда, которая наигрывалась, которая на сборах играла контрольные игры со «Спартаком», с ЦСКА, была бы совсем другая игра, и говорили бы другое».

Сайманов так высказался лишь однажды – можно списать и на публичную поддержку тренера, и на веру словам Слуцкого.

Но эти слова – очень удобная манипуляция.

Можно даже согласиться с тем, что «Рубин» пострадал больше всех: у «Краснодара» вообще нет турнирных задач (возвращение к мысли о том, что могло быть с Фарке – боль), у «Ростова» ушел лучший атакующий игрок (Алмквист), два из трех центральных защитников (теперь в старте видим 18-летнего Мелехина), но, наверное, по общему вкладу в игру его иностранцы все-таки уступали казанским.

Но как же играл «Рубин» до отъезда легионеров? Мы это тоже неоднократно обсуждали по ходу сезона.

16-е место по допущенным ударам, 16-е – по качеству допущенных моментов, 15-е – по допущенным касаниям в своей штрафной, 14-е – по качеству созданных моментов, 13-е – по касаниям в чужой штрафной, 9-е – по ударам. Все индивидуально сильнейшие доступные игроки – в старте. Без попыток системных перемен.

Допустим, «Рубин» вылетит. Да, Слуцкий будет обречен на статус тренера, вылетевшего в ФНЛ с командой, игравшей в РПЛ 19 лет.

Но разве то, что происходит в Казани после отъезда легионеров, влияет на репутацию сильнее, чем то, что было до?