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Дзюба сдулся. Почему?

Время Дзюбы прошло или нет? «Советский спорт» разбирается.
Дзюба сдулся. Почему?
23 апреля 2022 21:27
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Зенит"

Артём Дзюба - это один из лучших российских форвардов последних лет, который перебил различные и, казалось бы, вечные рекорды. В последние два года он единолично считался лучшим бомбардиром с российским паспортом, что легко подтверждалось количеством его забитых голов. Но в текущем сезоне всё изменилось. Дзюба проигрывает в таблице бомбардиров не только внезапно раскрывшемуся Гамиду Агаларову (16 голов), но и Дмитрию Полозу (12 голов). Также одинаковое количество голов с Дзюбой забил Фёдор Смолов - у них с Артёмом их по 11. Почему же так вышло и можно ли утверждать, что время Дзюбы прошло? Давайте разбираться

Так ли сильно сдал Дзюба?

Если посмотреть на сухую статистику Артёма Дзюбы в этом сезоне, то получается следующее: 24 игры, 11 голов, 6 голевых передач. Это уже звучит неплохо по российским меркам и если копнуть глубже, то показатели и вовсе удивляют: всего форвард «Зенита» провел в РПЛ 1539 игровых минут, то есть примерно 17 полных матчей.

Другие бомбардиры чемпионата провели на поле больше времени:

Полоз - 1713

Смолов - 1762

Агаларов - 1969

Да, Дзюба действительно стал меньше забивать, но нельзя забывать про голевые передачи. В его пользу говорит статистика РПЛ по системе «гол + пас», в которой экс-капитан сборной России единолично возглавляет таблицу с 17 набранными очками.

Количество игр и форма

Так почему же критикуют Дзюбу? Отчасти в этом виноваты ожидания болельщиков, которые привыкли видеть голевые действия от Артёма в каждом матче. Но нужно признать, что нападающий действительно сдал в последнее время. Сергей Семак всё реже доверяет ему место в стартовом составе, и Дзюба реже стал играть полные матчи. Например, в 2022 году он провёл всего один цельный матч (против «Рубина»), а в других его время варьировалось от 17 до 70 минут. Это прямым образом сказалось на результативности: всего один гол и одна голевая передача - за вторую часть чемпионата.

Конкуренция и состав

Сергей Семак продолжает пытаться улучшить игру питерского коллектива, поэтому не стесняется экспериментировать с тактикой. Несмотря на отъезд Сердара Азмуна, Артём Дзюба не стал главной опцией «Зенита» в атаке, а вместо этого тренер наигрывает другие атакующие связи, центром которой всё чаще становится новичок команды Иван Сергеев, который больше подходит для комбинационной игры. Также в состав пришлось внедрять Юри Алберто, за которого заплатили зимой около 25 млн евро. И пока он полностью отрабатывает свои деньги: четыре гола в пяти полных матчах. Сейчас бразилец выглядит предпочтительнее и разнообразнее, чем Дзюба.

Помимо этого, нельзя недооценивать отъезд иранца в «Байер». Связка Дзюба – Азмун была одной из самых сыгранных и полезных в лиге, но теперь её нет и вряд ли будет.

Моральная составляющая

Все вышеперечисленные факты сильнейшим образом отразились на результатах Дзюбы, но есть факторы, которые на него влияют вне футбольного поля.

1. Возраст. Если Криштиану Роналду в 37 лет «тащит» «МЮ», а Златан Ибрагимович в 40 лет борется за скудетто, то среди российских игроков такие примеры вспомнить сложно. Обычно наши футболисты ещё до 35 лет заканчивают карьеры или едут в клубы с меньшими целями, поэтому одной из причин спада Дзюбы банально мог стать возраст. Лучшему бомбардиру в истории РПЛ «стукнет» 34 года в августе. Павлюченко уже в этом возрасте «вспахивал» поля ПФЛ.

2. Контракт. Наверняка на Дзюбу продолжает давить тема контракта. Семак давно не считает форварда незаменимым, возраст давит, а контракт заканчивается летом этого года. СМИ распускают разные слухи о будущем Артёма, но «Зенит» пока никак не комментирует эту информацию. Перед началом следующего сезона форварду будет 34, и адекватных вариантов для продолжения карьеры нет. Если он захочет заканчивать кареьру, то придётся упасть как в зарплате, так и в своих амбициях.

3.Сборная и рекорды. Редко бывает, когда игрок в зрелом возрасте сохраняет мотивацию, да и какая она может быть, когда и так перебил множество рекордов? Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ и сборной России, а учитывая ситуацию с международными матчами и возглавляющим национальную команду Валерием Карпиным, Артём мог просто потухнуть и успокоиться.

Дзюба - уникальный российский футболист, которому под силу сломать стереотипы и вновь воспрянуть, но шансов на это не так много.

источник: «Советский спорт»
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