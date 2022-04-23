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Железный занавес. За границу не поедет больше никто. Даже на сборы

Все 16 клубов РПЛ намерены проводить предсезонные сборы строго на территории РФ.
Железный занавес. За границу не поедет больше никто. Даже на сборы
23 апреля 2022 22:57
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автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

СПОРТИВНАЯ РУСОФОБИЯ

Все 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) настроены на проведение летних тренировочных сборов на территории страны. К такому решению клубы склоняются из-за возможных организационных проблем, связанных с массовыми ограничениями со стороны ряда европейских стран по отношению к русским партнерам.

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ АВСТРИЙСКИЙ…

По информации Metaratings, главным направлением для российских клубов в летний период долгие годы была Австрия, которая закрыла своё небо для авиарейсов из России. Летом 2019 года в Австрии готовились к сезону подавляющее большинство - аж 12 из 16 клубов РПЛ. В то последнее лето до пандемии коронавируса всю подготовку к сезону в России провели только «Сочи» и «Рубин». На следующий год из-за рекордно короткого межсезонья в связи с пандемией клубы остались в стране, а прошлым летом 11 из 16 команд снова уехали на сборы в Европу (10 клубов в Австрии).

АХМАТ – СИЛА! ОПЯТЬ НЕ В ОБЩЕМ ТРЕНДЕ

В первый раз готовиться к сезону в Европе летом клубы России начали с 2012 года, когда чемпионат страны стал проходить по системе «осень-весна». По нашим подсчётам, впервые за 10 лет полноценные сборы всех действующих участников РПЛ этого года могут пройти в России. Единственным исключением, возможно, станет «Ахмат».

источник: «Советский спорт»
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