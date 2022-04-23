Железный занавес. За границу не поедет больше никто. Даже на сборы

СПОРТИВНАЯ РУСОФОБИЯ

Все 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) настроены на проведение летних тренировочных сборов на территории страны. К такому решению клубы склоняются из-за возможных организационных проблем, связанных с массовыми ограничениями со стороны ряда европейских стран по отношению к русским партнерам.

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ АВСТРИЙСКИЙ…

По информации Metaratings, главным направлением для российских клубов в летний период долгие годы была Австрия, которая закрыла своё небо для авиарейсов из России. Летом 2019 года в Австрии готовились к сезону подавляющее большинство - аж 12 из 16 клубов РПЛ. В то последнее лето до пандемии коронавируса всю подготовку к сезону в России провели только «Сочи» и «Рубин». На следующий год из-за рекордно короткого межсезонья в связи с пандемией клубы остались в стране, а прошлым летом 11 из 16 команд снова уехали на сборы в Европу (10 клубов в Австрии).

АХМАТ – СИЛА! ОПЯТЬ НЕ В ОБЩЕМ ТРЕНДЕ

В первый раз готовиться к сезону в Европе летом клубы России начали с 2012 года, когда чемпионат страны стал проходить по системе «осень-весна». По нашим подсчётам, впервые за 10 лет полноценные сборы всех действующих участников РПЛ этого года могут пройти в России. Единственным исключением, возможно, станет «Ахмат».