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Евгений Ловчев: У ЦСКА и «Динамо» не лучший период, игра будет равной и завершится вничью

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура ЦСКА – «Динамо».
Евгений Ловчев: У ЦСКА и «Динамо» не лучший период, игра будет равной и завершится вничью
24 апреля 2022 13:31
автор: Юрий Волохов
автор фото: Фото: Д. Тырин / ПФК ЦСКА

- ЦСКА сейчас в непонятном состоянии, «Динамо» тоже лихорадит.
- Когда в ЦСКА пришли сразу несколько новичков-легионеров, это взбодрило команду, команда стала набирать очки и поднялась на третье место. Казалось, что армейцы составят конкуренцию «Динамо». Но такого идеального развития событий не бывает. Тогда бы тренеры были не нужны – купи несколько игроков и получишь хороший результат.

Посмотрите на матч со «Спартаком» - все игроки ЦСКА были просто никакими, включая всех иностранцев. Новички, особенно, когда это целая группа, способны всколыхнуть команду на какое-то время. Так обычно происходит и когда меняется тренер. Но это на небольшой период, а потом начинается работа, построение игры с новыми футболистами. А это уже работа тренеров.

Ко всему прочему, у ЦСКА еще серьезная проблема с нападающими. Про Заболотного уже много сказано, Чалов в последнее время совсем скис, и уехал в Швейцарию. Многие хвалят Языджи. Начал он действительно прилично, сейчас тоже сдал. И надо вспомнить, что из своих, кажется, восьми голов два он забил с пенальти, один со штрафного.

- То есть, в сегодняшний ЦСКА вы не верите?
- Я вспоминаю слова моего учителя Николая Петровича Старостина. Он часто говорил: «Плохая игра идет перед хорошей». После очень плохой игры со «Спартаком», ЦСКА может с «Динамо» сыграть намного лучше.

- Теперь про «Динамо».
- «Динамо» цепляет очки, но продолжения той игры, которая была у команды в первом круге, после зимней паузы мы не видим. Сбавили все – Захарян, Тюкавин Фомин, Грулев. Единственное светлое пятно – Смолов. Это к вопросу опять же о новичках, которые встряхивают команду. Он такой дядька-наставник для молодых ребят.

У ЦСКА ведь тоже несколько лет назад такой же приток молодых ребят был при Гончаренко – Чалов, Обляков, Ахметов. Но при этом был Влашич, был Фернандес, который сейчас себя прежнего не очень напоминает.

- Ваш вывод и прогноз?
- У ЦСКА проблемы в обороне, Акинфеев со «Спартаком» несколько раз спасал. Думаю, игра будет равной и вероятно закончится вничью.

АНОНС

Матч 26-го тура ЦСКА – «Динамо» пройдет сегодня. Начало в 19.00. Трансляция на «Матч ТВ»

источник: «Советский спорт»
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