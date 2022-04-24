Дмитрий Селюк: «Динамо» еще гонится за «Зенитом», а ЦСКА нужно выправлять репутацию

- Футбольный матч ЦСКА - «Динамо» и переполнен стадион. Правда, в известной песне соперник у «Динамо» другой – «Спартак». Но все равно, такая же отечественная классика.

- Обе команды только что провели сложные матчи в Кубке России, обе отдали много сил. Поэтому соперники в равных условиях.

У ЦСКА серия неудач затянулась – «Химки», «Уфа», «Спартак». Клуб зимой приобрел несколько новичков, потратил большие деньги на это, положил легионерам большие зарплаты. Начали они очень хорошо, но потом латиноамериканцы то ли загуляли, что за ним водится, я сейчас не говорю конкретно про новичков ЦСКА, просто констатирую известный факт про натуру латиноамериканских футболистов. Но кураж куда-то пропал.

- То есть, для ЦСКА все совсем плохо?

- Конечно, нет, но команда сейчас не в лучшей ситуации, а в защите большие проблемы. «Динамо» наверняка один забьет. Но, думаю, и армейцы забьют.

Но для ЦСКА этот матч носит больше репутационный характер, нужно выправлять ситуацию, победа над «Динамо» для этого очень подходит. Про победу говорить не будем, но проигрывать уже нельзя. Понятно, что «Динамо» армейцам уже не догнать, но репутацию выправлять нужно.

- Что скажете про «Динамо»?

- «Динамо» тоже переживает не самый яркий период, но у игроков есть стимул – якобы, погоня за «Зенитом». Я уже говорил вам, что никакой погони нет и быть не может: все равно, что за «Роллс Ройсом» гнаться на «Фиате Уно». Но стимул есть, спину «Зенита» они пока видят, поэтому будут бороться до конца.

- Ваш прогноз.

- «Динамо» всегда играет в атакующий футбол, ЦСКА тоже не привык отсиживаться в обороне. Как бы то ни было, но стимул у армейцев тоже есть – борьба за третье место. Сейчас их «Сочи» обогнал, «Локомотив» дышит в спину. Будет много болельщиков, будет хороший матч.

АНОНС

Матч 26-го тура ЦСКА – «Динамо» пройдет сегодня. Начало в 19.00. Трансляция на «Матч ТВ».