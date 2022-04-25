«Спартак»: пора в стыки? Неожиданные расклады на финише сезона

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После первой части сезона ситуация была неоднозначная: клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, но при этом полностью провалился во внутреннем чемпионате, скатившись на девятое место с отставанием от тройки лидеров на девять очков.

В межсезонье команду принял новый главный тренер - Паоло Ваноли. Но итальянец не смог исправить ситуацию, и главным успехом можно считать только проход в полуфинал Кубка России. В РПЛ положение красно-белых не только не улучшилось, но и серьезно усугубилось. Команда давно не мечтает о высоких местах в таблице, а вместо этого, похоже, готова сконцентрировалась на борьбе за выживание.

После поражения от «Ростова» (2:3), «Спартак» занимает десятую строчку и находится всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Полный крах.

ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ?

До конца чемпионата России сезона-2021/22 осталось всего четыре тура, в которых многострадальному московскому коллективу придется встретиться со следующими соперниками: «Крылья Советов», «Урал», «Зенит», «Химки». Каждый из них - максимально мотивирован с точки зрения сегодняшних турнирных задач, а шанс приблизить некогда великий клуб к зоне вылета - это ещё один дополнительный заряд, который получат предстоящие соперники.

Прямой вылет клубу Леонида Федуна практически не грозит, так как трудно представить, что тульский «Арсенал и «Уфа» одержат три-четыре победы в ближайших турах. То ли дело - стыковые матчи. Чтобы сохранить прописку в РПЛ, «Спартаку» достаточно сыграть лучше «Химок», «Рубина», «Нижнего Новгорода», «Урала». На первый взгляд не такая уж и сложная задача, но точно не для нынешнего «Спартака». Например, клуб Дениса Глушакова («Химки») в последних пяти матчах набрал 13 очков, что на восемь больше, чем у его бывшей команды.

Не исключено, что решающим моментом станет предпоследний тур, в котором Паоло Ваноли попытается провести матч против питерского «Зенита» лучше, чем его предшественник, который проиграл действующему чемпиону со счётом 1:7. Страшно представить, что будет, если именно сине-бело-голубые отправят «Спартак» в «стыки».

БЫЛО ЛИ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ РАНЕЕ?

В новейшей истории России «Спартак» ни разу не «падал» в дивизион ниже, а худшим результатом стал 2003 год, в котором «спартаковцы» заняли десятую строчку. Зато можно вспомнить свежий пример от московского «Динамо», которое в сезоне-2015/16 за четыре тура до конца сезона находилось на 12-м месте, и никто до конца не мог поверить, что именитому клубу действительно грозит вылет, но бело-голубые умудрились не набрать ни одного очка на финише сезона. Тогда как раз «Зенит» поставил окончательную точку, разгромив «Динамо» в последнем туре со счётом 3:0.

Игроки «Спартака» (Георгий Джикия в том числе) и Паоло Ваноли отказываются комментировать близость команды к стыковым матчам, предпочитая перекладывать ответственность за результаты на судей, отъезд игроков и другие факторы. Но всем причастным к провалу давно пора признаться самим себе, что всё дело в качестве игры и никто кроме них не виноват. И чем раньше эта мысль овладеет их умами, тем больше шансов, что дело не дойдёт до стыковых матчей и возможного вылета.