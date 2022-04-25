Андрей Червиченко: Арбитр Мешков старался, как мог, лез из кожи, чтобы «Спартак» выиграл в Ростове

- Андрей Владимирович, для начала спрошу вот о чем. «Спартак» вам не чужой клуб, Ростов - ваша Родина. За кого болели?

- Я уже не раз говорил, что прекрасно отношусь к клубу «Спартак», но в нынешнем «Спартаке» у меня нет друзей, никаких чувств к нынешним владельцам я не испытываю, почему я должен болеть за «Спартак»?

А в «Ростове» мои друзья в руководстве клуба, и не только. Поэтому в этом матче все мои симпатии была на стороне «Ростова».

- Понятно. Итак, все ругаются на арбитра Мешкова, мол, убил «Спартак». Вы согласны с этим мнением?

- Совершенно не согласен. Арбитр Мешков очень хотел, чтобы «Спартак» выиграл. Это была очень принципиальная игра для «Спартака», ему очень хотелось победить. Мешков старался, как мог, лез из кожи.

«Спартак» забил - он засчитал, но гол отменил ВАР. Потом поставил пенальти в ворота «Ростова» - опять ВАР отменил.

Пенальти в ворота «Спартака» он поставил только с четвертого раза. Два на Щетинине не поставил, потом на Комличенко. И только с четвертого раза, когда уже ВАР ему подсказал, поставил. Я уж не говорю о том, что Комличенко вечером нужно было посетить рентгенолога. Били его весь матч нещадно локтями в лицо – и Кофрие, и Жиго, на что Мешков вообще не обращал внимания.

Считаю, что Мешков - мерзавец, буду рад, если его отстранят не до конца сезона, а навсегда. Редкий случай, когда победившая команда была недовольна судейством. Считаю, что он судил в пользу одной команды, но вторая играла очень хорошо, и у него не получилось.

А все эти сказки про не забитые мячи и пенальти… Пора заводить в штате профессионального плакальщика. Скоро без этого уже ненормально будет играть, надо постоянно давить на судей.

- Давайте про два пенальти в ворота «Спартака». По первому вроде бы больших претензий нет, а вот по второму.

- По первому пенальти. Кофрие дернул за майку Полоза, а затем, когда тот уже начал падать, еще и ногу выставил.

По второму пенальти. Три раза сегодня пересмотрел момент со вторым пенальти – Полоз уже двумя ногами был в штрафной, когда получил по ногам.

«Спартаку» не надо на судей пенять, а свои моменты реализовывать. Забей Соболев, а затем Бакаев, и не было бы никаких споров. Считаю, надо внести изменения в правила – не ставить «Спартаку» пенальти после 80-й минуты. А в каждом втором матче не засчитывать один гол в ворота «Спартака».