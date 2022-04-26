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Переломил неудачный период, запретил слово «проблема» – как Черчесов взял третий титул в Европе

Станислав Черчесов выиграл еще один титул в Европе – его «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии досрочно за четыре тура до конца. В 2016 году «Легия» из Варшавы выиграла чемпионат Польши и Кубок страны.
Переломил неудачный период, запретил слово «проблема» – как Черчесов взял третий титул в Европе
26 апреля 2022 12:39
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ференцварош»

ШАМПАНСКИМ ОБЛИЛИ, НО ВЫХОДНОЙ НЕ ДАЛ

24 апреля «Ференцварош» в 29-м туре дома обыграл еще один старейший будапештский клуб «Уйпешт» – 2:1. Интересно, что на 95-й минуте «Уйпешт» счет сравнял, но арбитр гол отменил.

Благодаря этой победе в «Ференцварош» набрал 62 очка, у ближайшего преследователя «Кишварды» 49 очков. Таким образом, за четыре тура до конца отрыв от «Кишварды» составил 13 очков.

После матча Черчесова в раздевалке облили шампанским, но тренер выходной команде не дал.

«Посидели часок на стадионе вместе с руководством клуба и игроками, в девять вечера я уже был дома. Выходной не дал – у нас тренировка по графику», - сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря – клуб тогда шел на первом месте с запасом в два очка. На первом сборе в Испании отсутствовала половина команды – игроки выбыли из-за коронавируса. Поэтому в сезон «Ференцварош» входил очень тяжело – в первых трех матчах два поражения, но затем команда выдала серию из 14 матчей без поражений, стала досрочно чемпионом и вышла в финал Кубка Венгрии. Финал через две недели.

На первой же тренировке Черчесов обратился к игрокам:

«Забыли одно слово – «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста...» Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха».

КЛУБ И ФАНАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ

Был и еще один сложный период у Черчесова в Венгрии – он пришелся на начало марта и связан с событиями на Украине. Возник вопрос о возможном уходе Черчесова, «Ференцварош» выступил с официальным заявлением: «Футбольный клуб не намерен заниматься политическими вопросами».

92% фанатов высказались против увольнения российского специалиста.

В распоряжении Черчесова был полный интернационал. В составе «Ференцвароша» двадцать иностранцев из четырнадцати стран.

«Надо было найти правильный баланс в руководстве ими – как убедить, как не перегнуть, как заинтересовать. Да просто банально подобрать язык общения – у нас и на немецком ребята говорят, и на английском, и на французском, и на испанском», – рассказал Черчесов.

Станислав Саламович подвел предварительные итоги сезона.

«Полностью доволен периодом в Венгрии. Начало было тяжелое, о чем я уже говорил. Половины команды не было, сборов почти не было. Такого в моей карьере я еще не испытывал, но это помогает развиваться. Тренерский штаб придумал, как вырулить из этой ситуации.

Теперь задача взять золотой дубль, но пока об этом не думаем. У нас до финала еще три игры, есть над чем работать. К тому же после последнего матча у ребят есть небольшие повреждения. Нужно всех восстановить. «Ференцварош» не выигрывал золотой дубль шесть лет. Так что было бы неплохо его завоевать, чтобы и с этой точки зрения попасть в историю клуба», – сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

Интересная деталь: Кубок команда не брала уже пять лет, а золотой дубль последний раз «Ференцварош» оформлял в 2016-м. Случилось это в тот же год, когда Черчесов победил с «Легией» в чемпионате и Кубке Польши. Есть отличный шанс взять четвертый титул в Европе.

источник: «Советский спорт»
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Переломил неудачный период, запретил слово «проблема» – как Черчесов взял третий титул в Европе
Переломил неудачный период, запретил слово «проблема» – как Черчесов взял третий титул в Европе
Станислав Черчесов выиграл еще один титул в Европе – его «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии досрочно за четыре тура до конца. В 2016 году «Легия» из Варшавы выиграла чемпионат Польши и Кубок страны.
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