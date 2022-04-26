Дмитрий Селюк: Следующая ступенька для Черчесова? Могут позвать в Австрию, но не в «Ред Булл»

- Можно соглашаться или не соглашаться с Черчесовым в чем-то, но у него есть результат, - говорит Селюк. – Конечно, где-то и удача на его стороне, но в спорте и тренерской работе без удачи успехов не бывает.

Его можно поздравить: единственный российский тренер работал в Польше, выиграл там чемпионство и Кубок страны. Сейчас стал чемпионом Венгрии, и еще может выиграть Кубок (финал Кубка Венгрии пройдет через две недели. – Прим. ред.).

Я очень хорошо отношусь к Черчесову, но он молодец в том плане, что выбирает команды, которые являются лидерами в своих странах. «Легия» в 2016 году была лидером польского футбола, «Ференцварош» многолетний лидер венгерского футбола, самый богатый клуб, постоянно играет в еврокубках.

- Черчесов опять заявил о себе в Европе, а не в Казахстане, где много наших поработало. Успех в Венгрии может стать ступенькой для Черчасова в плане продолжения карьеры в более престижном чемпионате?

- Станислав хорошо говорит по-немецки, его хорошо знают в Австрии. Могут позывать, но не «Ред Булл», а, скажем, в хорошо ему знакомый «Тироль». За который он выступал и который тренировал. Или в «Аустрию».

- А в Германию?

- В Германию, если только во вторую бундеслигу. Для Черчесова сейчас очень важно удачно сыграть в Лиге чемпионов, и если команда опустится в Лигу Европы, то там тоже выступить достаточно успешно.

- Достаточно для «Ференцвароша» и венгерского футбола…

- Именно так. Потому что, опять же, не умаляя заслуг Черчесова, но с «Ференцварошем» выиграть чемпионат Венгрии не так и сложно. Нужно и в Европе пошуметь.

КАК ЭТО БЫЛО

24 апреля «Ференцварош» в 29-м туре дома обыграл еще один старейший будапештский клуб «Уйпешт» - 2:1. Интересно, что на 95-й минуте «Уйпешт» счет сравнял, но арбитр гол отменил.

Благодаря этой победе в «Ференцварош» набрал 62 очка, у ближайшего преследователя «Кишварды» 49 очков. Таким образом, за четыре тура до конца отрыв от «Кишварды» составил 13 очков.





