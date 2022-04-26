Пеп против Карло, «МанСити» против «Реала». Нас ждёт жаркий вечер

ФОРМА КОМАНД И ИГРОКОВ

«Манчестер Сити» провел после четвертьфинала ЛЧ три матча, два из которых в АПЛ закончились с общим счётом 8:1, но еще в одном он уступил «Ливерпулю» в рамках английского кубка. «Горожане» по-прежнему ведут борьбу за чемпионство, опережая команду Юргена Клоппа всего на одно очко.

«Реал» провёл на матч меньше, но в обоих из них были набраны шесть очков, которые приблизили команду к чемпионству в Ла Лиге. Сначала «сливочные» отыгрались с 0:2 у «Севильи», забив победный гол усилиями Бензема на 92-й минуте, а затем была зафиксирована гостевая победа над «Осасуной» со счётом 1:3, но в этом матче был один неприятный инцидент: Карим Бензема не забил два пенальти за семь минут.

СОСТАВЫ

Пеп Гвардиола пробует разные вариации состава, и полный костяк основы назвать тяжело. Например, в прошлом матче тренер доверил место в составе Габриэлу Жесусу, который полностью оправдал надежды, отметившись покером и одной голевой передачей. И это на позиции вингера! Не факт, что Гвадиола повторит эксперимент в куда более важном матче еврокубка, но и без Жесуса в атаке есть кому сыграть. Зато есть проблемы в защите: первый матч точно пропустит Жоау Канселу из-за полученной карточки на 97-й минуте в ответном матче против «Атлетико», а также до сих пор до конца не восстановились Кайл Уолкер и Джон Стоунс. Оба из них не принимали участия в последнем матче, из-за чего на левом фланге обороны отрабатывал Игорь Зинченко. Но, скорее всего, Пеп предпочтет против «мадридцев» использовать более очевидный вариант в лице Натана Аке.

Предположительный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон - Аке, Лапорте, Диаш, Уокер - Гюндоган, Родри, Де Брюйне - Стерлинг, Фоден, Марез

Тактические построения Карло Анчелотти предсказать гораздо проще. Великий специалист редко изменяет себе и если не вынужденные потери, то итальянец предпочитает использовать один и тот же состав. Наверняка в старт вернётся Эдер Милитао, пропустивший прошлый матч в Лиге чемпионов из-за перебора жёлтых карточек.

Предположительный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа - Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль - Модрич, Каземиро, Кроос - Винисиус, Бензема, Вальверде

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● «МС» не проигрывает на своём поле в Лиге чемпионов с 2018 года. С тех пор англичане провели на «Этихаде» 18 матчей, лишь два из которых закончились ничьими, в остальных - победы.

● Карим Бензема забил в этом сезоне ЛЧ 12 голов, что вдвое больше, чем у лучшего бомбардира «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

● «Реал» не пропустил всего в двух матчах из последних десяти. А в плей-офф в каждом матче «бланкос» пропускали мячи.

ПОДЫТОЖИМ

«Сити» уже выбил в предыдущем раунде плей-офф мадридский клуб, но «Реал» - это куда более дерзкий и смелый соперник, готовый наказать англичан за любую вальяжность и расслабленность. Карло Анчелотти осталось заработать всего одно очко в Ла Лиге для завоевания титула, поэтому все основные силы брошены на Лигу чемпионов.

Скорее всего «горожане» в привычном для себя стиле будут пытаться доминировать в матче, а «Реал» без зазрения совести примет на себя роль контратакующей команды. Цена ошибки в полуфинале Лиги чемпионов очень высока, но без голов коллективы с поля точно не уйдут.