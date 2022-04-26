«Зенит» - далеко не чемпион. Что может помешать питерским на финише?

Питерцы увеличили отрыв от ближайшего преследователя на шесть очков за четыре матча до конца турнира. Большинство считает чемпионскую интригу убитой, однако не стоит торопить события. Есть три причины, почему у «Зенита» может выскользнуть очередное чемпионство.

СОСТАВ И ТАКТИКА

«Зенит», безусловно, имеет один из лучших составов в стране, но и здесь есть изъяны. Одной из главных головных болей Сергея Семака является центральная зона обороны. После зимы два основных игрока (Ракицкий и Ловрен) выбыли из состава, поэтому главному тренеру приходиться выдумывать новые сочетания. Теперь за защиту приходиться отдуваться Чистякову, Алипу, а иногда и Барриосу с Сантосом, которые переводятся назад из родных для себя позиций. При всём уважении к казахскому центрдефу, он пока ещё не способен выполнять весь тот объем работы, который делал Ярослав Ракицкий.

И всё бы ничего, но в воротах находится не Вячеслав Малафеев лучших лет, а Михаил Кержаков. Голкипер достаточно редко ошибается, но и выдающимся его назвать нельзя. Для конкуренции подписывался Крицюк, но он пока не может помочь команде в связи с травмой.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Зимой клуб покинул Сердар Азмун, а на его замену были приобретены Юри Алберто за 25 млн евро и Иван Сергеев из «Крыльев» , которые не до конца вписались в команду. Из-за всего перечисленного Сергею Семаку приходиться придумывать новые схемы и вносить тактические коррективы, и нередко они попросту не работают. Как бы не перемудрить ещё больше…

СТАТИСТИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ

Согласно статистике, «Зенит» является одной из самых прессенгующих команд РПЛ, а также лучшей командой по количеству голов после 76-й минуты. Такой футбол требует классного физического состояния игроков, и далеко не факт, что питерцы смогут выдержать свой темп на финише сезона. Для сравнения возьмём три лучшие команды таблицы на данный момент и посмотрим на минуты, в которых они забивают чаще всего.

ЦСКА:

«Динамо»:

«Зенит»:

Только у действующих чемпионов виден явный перекос в сторону концовок таймов. И если пока это работает, то далеко не факт, что в последних матчах у них получится повторить свой результат.

Также из статистики можно подчерпнуть, что несмотря на шестиочковое отставание «Динамо», по ожидаемым очкам в весенней части чемпионата (xPTS) бело-голубые отстают от «Зенита» всего на один пункт - 18.22 против 17.32. Иначе говоря, питерцам просто везёт чуть больше, а уровень игры примерно одинаковый.

КАЛЕНДАРЬ

«Зениту» осталось провести всего четыре матча до конца сезона, но ни один из них нельзя назвать проходным:

30.04.22 – «Локомотив» (дома). «Железнодорожники» всё ещё могут «залететь» в тройку.

07.05.22 – «Химки» (дома). Коллектив Сергея Юрана является одним из лучших за последнее время и может на кураже обыграть любую команду РПЛ.

15.05.22 – «Спартак» (в гостях). Красно-белые максимально мотивированы хоть немного реабилитироваться за осенние 1:7.

21.05.22 – «Нижний Новгород» (в гостях). Александр Кержаков уже показал, что его команда умеет отбирать очки даже у команд с самого верха таблицы, а его команда почти наверняка до самого последнего тура будет бороться за место в РПЛ на следующий сезон.