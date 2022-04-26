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«Зенит» - далеко не чемпион. Что может помешать питерским на финише?

В чемпионате России завершился 26-й тур, в котором два лидера таблицы сыграли по-разному: «Зенит» уверенно отобрал три очка у «Краснодара», а «Динамо» просто испарилось на поле в матче с ЦСКА, проиграв 0:1.
«Зенит» - далеко не чемпион. Что может помешать питерским на финише?
26 апреля 2022 19:01
автор: Никита Шмытов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Питерцы увеличили отрыв от ближайшего преследователя на шесть очков за четыре матча до конца турнира. Большинство считает чемпионскую интригу убитой, однако не стоит торопить события. Есть три причины, почему у «Зенита» может выскользнуть очередное чемпионство.

СОСТАВ И ТАКТИКА

«Зенит», безусловно, имеет один из лучших составов в стране, но и здесь есть изъяны. Одной из главных головных болей Сергея Семака является центральная зона обороны. После зимы два основных игрока (Ракицкий и Ловрен) выбыли из состава, поэтому главному тренеру приходиться выдумывать новые сочетания. Теперь за защиту приходиться отдуваться Чистякову, Алипу, а иногда и Барриосу с Сантосом, которые переводятся назад из родных для себя позиций. При всём уважении к казахскому центрдефу, он пока ещё не способен выполнять весь тот объем работы, который делал Ярослав Ракицкий.

И всё бы ничего, но в воротах находится не Вячеслав Малафеев лучших лет, а Михаил Кержаков. Голкипер достаточно редко ошибается, но и выдающимся его назвать нельзя. Для конкуренции подписывался Крицюк, но он пока не может помочь команде в связи с травмой.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Зимой клуб покинул Сердар Азмун, а на его замену были приобретены Юри Алберто за 25 млн евро и Иван Сергеев из «Крыльев» , которые не до конца вписались в команду. Из-за всего перечисленного Сергею Семаку приходиться придумывать новые схемы и вносить тактические коррективы, и нередко они попросту не работают. Как бы не перемудрить ещё больше…

СТАТИСТИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ

Согласно статистике, «Зенит» является одной из самых прессенгующих команд РПЛ, а также лучшей командой по количеству голов после 76-й минуты. Такой футбол требует классного физического состояния игроков, и далеко не факт, что питерцы смогут выдержать свой темп на финише сезона. Для сравнения возьмём три лучшие команды таблицы на данный момент и посмотрим на минуты, в которых они забивают чаще всего.

ЦСКА:

«Динамо»:

«Зенит»:

Только у действующих чемпионов виден явный перекос в сторону концовок таймов. И если пока это работает, то далеко не факт, что в последних матчах у них получится повторить свой результат.

Также из статистики можно подчерпнуть, что несмотря на шестиочковое отставание «Динамо», по ожидаемым очкам в весенней части чемпионата (xPTS) бело-голубые отстают от «Зенита» всего на один пункт - 18.22 против 17.32. Иначе говоря, питерцам просто везёт чуть больше, а уровень игры примерно одинаковый.

КАЛЕНДАРЬ

«Зениту» осталось провести всего четыре матча до конца сезона, но ни один из них нельзя назвать проходным:

30.04.22 – «Локомотив» (дома). «Железнодорожники» всё ещё могут «залететь» в тройку.

07.05.22 – «Химки» (дома). Коллектив Сергея Юрана является одним из лучших за последнее время и может на кураже обыграть любую команду РПЛ.

15.05.22 – «Спартак» (в гостях). Красно-белые максимально мотивированы хоть немного реабилитироваться за осенние 1:7.

21.05.22 – «Нижний Новгород» (в гостях). Александр Кержаков уже показал, что его команда умеет отбирать очки даже у команд с самого верха таблицы, а его команда почти наверняка до самого последнего тура будет бороться за место в РПЛ на следующий сезон.

источник: «Советский спорт»
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