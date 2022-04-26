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Налетай, не скупись, покупай… Паредеса и Дракслера – у шейхов из «ПСЖ» лопнуло терпение

Нынешний проект «ПСЖ», имею в виду нынешний состав, разочаровал хозяев клуба - катарских шейхов. Скоро десять лет, как они мечтают в победе в Лиге чемпионов. За это время в команду вложены миллиарды, а воз и ныне там.
Налетай, не скупись, покупай… Паредеса и Дракслера – у шейхов из «ПСЖ» лопнуло терпение
26 апреля 2022 20:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "ПСЖ"

ДВА ВРАТАРЯ В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ

Ребята из Катара решили полностью переформатировать команду и устроить массовую распродажу игроков в летнее трансферное окно. Как сообщает L’Équipe, клуб могут покинуть до восьми футболистов.

Одна из первых «жертв» - 35-летний голкипер Кейлор Навас. К Навасу не было больших претензий в последние годы, но владельцы скупали всех подряд, и уж точно не смогли остановиться перед возможностью купить у «Милана» после Евро-2020, то есть, год назад, Джанлуиджи Доннарумму. Итальянцу сейчас 23 года, один из лучших вратарей мира, на него можно рассчитывать на годы. После переезда в Париж Почеттино стал ратировать вратарей, отношения между ними не сложились, это отразилось на обстановке в команде.

Вот еще кандидаты на продажу. Чемпион мира 2014 года Юлиан Дракслер так толком и не стал своим в Париже, в основном выходил на замену.

Леандро Паредес чаще играл в основе, но он член аргентинской «банды», дружен с самим Месси. Однако определяющим игроком в «ПСЖ» не стал. Пишут, что его хотят несколько итальянских клубов, контракт Паредеса истекает в 2023 году. «ПСЖ» купил аргентинца у «Зенита» за € 47 млн в 2019 году.

Немецкий защитник Тило Керер, как и Левен Курзава, не стали незаменимыми игроками обороны. В Париже готовы освежить свою оборонительную линию.

Истекает контракт у еще одного члена аргентинской бригады 34-летнего Анхеля Ди Марии. В клубе не планируют продлевать соглашение, хотя игрок хочет остаться еще на сезон. На Анхеля есть спрос, без работы он не останется.

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум блестяще проявил себя на Евро-2020. «ПСЖ» не удержался от покупки на тот момент полузащитника «Ливерпуля», где голландец провел пять сезонов. Но не задалось у него в Париже – на его месте играл Паредес, за которого горой стояла бригада соотечественников.

Сообщается также, что «ПСЖ» готов расстаться с еще двумя защитниками - Хуаном Бернатом и 35-летним Серхио Рамосом.

Рамос пришел в Париж бесплатно, почти не играл - весь сезон лечился. Возрастная звезда «Реала» лишь загружает платежную ведомость.

СМИ пишут и о двух 32-летних хавбеках Андера Эррере и Идриссу Гуйе, а также аргентинском форварде Мауро Икарди, который явно не оправдал надежд. Все трое тоже кандидаты на выход.

Из аргентинцев останется лишь один Месси. После обидного вылета из Лиги чемпионов появилась информация, что Лео хочет уйти. Но затем великий аргентинец решил остаться. И выиграть все-таки в Париже Лигу чемпионов. Тем более, остался и его лучший друг Неймар.

Главный бриллиант в парижской короне Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

Скорее всего, уйдет и Поччетино, в Париже все больше поговаривают о Зидане.

Кем заменит «ПСЖ» эту целую толпу уходящих, покажет ближайшее время. Очевидно летом в офисе «ПСЖ» будет жарко и про отпуск в Сен-Тропе придется забыть.

источник: «Советский спорт»
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Налетай, не скупись, покупай… Паредеса и Дракслера – у шейхов из «ПСЖ» лопнуло терпение
Налетай, не скупись, покупай… Паредеса и Дракслера – у шейхов из «ПСЖ» лопнуло терпение
Нынешний проект «ПСЖ», имею в виду нынешний состав, разочаровал хозяев клуба - катарских шейхов. Скоро десять лет, как они мечтают в победе в Лиге чемпионов. За это время в команду вложены миллиарды, а воз и ныне там.
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