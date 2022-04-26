Черчесов и титулы. Слово главреда

Для Станислава Черчесова титулы очень важны. Я помню, как мы стояли в самом начале июля 2018 года в Останкине, ожидая, когда нас запустят из коридора в эфир очередного ток-шоу. Телевизионщики – люди прямоэфирные, поэтому перестраховываются, гости стоят за минут 20-30 до выхода в эфир, а значит, поговорить у нас точно хватало времени. И мне врезалась в память одна деталь. Помните, тогда со всех сторон лились славословия в адрес Саламыча: и великий, и выдающийся, и кудесник, и чемпион наших сердец. Можно было бы купаться в этом до бесконечности. Но он стоял и грустно произносил одну фразу:

– Титула-то нет.

Он имел в виду, что годы проходит и ты можешь говорить: вот тут был чемпионом, вот тут медалистом. А четвертьфинал – это не титул.

И это не самолюбование. Это – кипиай, это та самая количественная оценка качества твоей работы. Она ведь не в том только, что осталось в памяти народной, а еще и в титулах.

И я очень рад за своего друга. Не знаю, имею ли я право так публично называть его. Но раз уж он в переписке со мной ко мне так обращается, то позволю себе такую вольность. Так вот, я очень рад. Это его третий титул. Два было в Польше, с «Легией». Прошло уж шесть лет. Так что не застаиваемся. Движемся дальше.

Искренние поздравления, Саламыч! Всё интересное только начинается!