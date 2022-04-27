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Фейерверк голов и феерический отскок. Как «МанСити» и «Реал» 4:3 сыграли

Когда смотришь такие матчи, понимаешь: какое же убожество наш футбол! После игры виртуозных музыкантов на дорогом рояле дети вышли на расстроенном пианино во дворе постучать. Почувствуйте разницу: у нас «Зенит» - чемпион, а там – невероятная красота! Первый матч 1/2 финала ЛЧ! «Манчестер Сити» победил королевский клуб (4:3), растранжирив массу моментов.
Фейерверк голов и феерический отскок. Как «МанСити» и «Реал» 4:3 сыграли
27 апреля 2022 00:38
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автор фото: ФК «Манчестер Сити»

Из последних восьми мячей «Реала», забитых в Лиге чемпионов, семь приходились на Карима Бензема. Два хет-трика подряд — в ответном матче с «ПСЖ» и в первом четвертьфинальном поединке с «Челси», а также гол в Мадриде во второй игре с лондонцами — таков вклад француза в победы королевского клуба. Исходя из этого нетрудно сделать вывод, что необходимо было англичанам решать проблему Бензема, чтобы проходить «Реал», напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер».

Не знаем, занимался ли этим вопросом отдельно Хосеп Гвардиола, но в первые минуты матча в Манчестере Карим мяча не видел. «Сити» начал так мощно, что «Реалу» было не до атак. Прессинг вдавил испанцев в их штрафную, и к 11-й минуте «горожане» устроили сопернику блицкриг. Де Брейне замкнул в падении головой навес-прострел Мареза с правого фланга, отправив мяч точно в угол на недосягаемом для соотечественника-бельгийца Куртуа расстоянии. А затем Алаба в штрафной проиграл борьбу Жезусу, который с разворота поразил цель.

2:0 после десяти минут игры — это был бы почти нокаут для большинства команд. Но мы помним, как «Реал» недавно проигрывал дома «Челси» — 0:3, после чего включился и переломил ситуацию до спасительных 2:3 (с учетом выигрыша первого матча 3:1). Так что хоронить команду Карло Анчелотти раньше времени не стоило. Даже при ее безобразной игре в обороне.

Помимо этих двух мячей должны были забивать Марез и Фоден, но обоим не хватило точности в завершающей стадии. Надо ребятам учиться у Бензема. Карим получил единственный полушанс для удара после подачи в штрафную Менди и пробил из не слишком удобной позиции — мастерски, с отскоком от газона и точно в ворота. Зинченко не смог ему помешать. И комфортные 2:0 превратились в минимальное шаткое преимущество.

Это говорило о том, что и Гвардиола с проблемой французского голеадора голову ломал недостаточно. Или же о том, что Карим просто монстр. Скорее тут немного от первого с оттенками второго. Бензема наиграл уже на «Золотой мяч» абсолютно точно. Это был его 13-й гол в нынешней ЛЧ, и он догнал по этому показателю Роберта Левандовски из «Баварии».

«Реалу» тем не менее не удалось прочно отодвинуть игру от своих ворот. Концовку первой половины гости отбивались, а хозяева продолжили транжирить свои шансы. Оптимизма у Гвардиолы во взгляде поубавилось, он присел на скамеечку и о чем-то волнительно переговаривался с помощником. Очевидно чесал «репу», что делать — ехать в Мадрид надо было с солидным преимуществом.

Второй тайм, однако, начался с нового нереализованного момента хозяев. Милитао промахнулся мимо мяча, позволив Марезу ворваться в штрафную и пробить. Обводящий удар пришелся в дальнюю стойку, а на отскоке первым был Фоден. Бил он по воротам почти в упор, но угодил в Карвахаля, который подстраховал на ленточке вратаря.

Бесконечно сорить моментами было невозможно. Даже по теории вероятности должно было что-то залететь. Так и случилось на 53-й минуте, когда Фоден из вратарской вогнал мяч головой в ворота после подачи Фернандиньо. Гвардиола оживился, появился огонек в глазах испанца. Знал бы он в тот момент, что через две минуты все опять погаснет.

Винисиус на левом краю красивым финтом ушел от Фернандиньо, вбежал в штрафную, и ему спокойно дали сблизиться с вратарем, словно полагая, что бразилец обязательно сыграет на партнера. А он взял да и пробил в дальний угол, попав впритирку со штангой. 3:2 — по такой игре можно сказать, что в пользу «Реала».

«Сити» снова пошел вперед и снова — в третий раз в матче — довел преимущество до двух мячей. Кроос нарушил правила на Зинченко у своей штрафной. Фол был настолько явным, что гости на какой-то момент выключились из игры. Тем временем судья дал возможность доиграть эпизод, мяч подхватил Бернарду Силва и отправил его не очень сильным ударом в ближний верхний угол. Куртуа стоял там же, но почему-то вошел в ступор и проводил полет мяча взглядом.

Но «Реал» не был бы самим собой, если бы этот клуб способны были сокрушить такие «мелочи» как четвертый пропущенный гол. Вскоре после подачи в штрафную «горожан» мяч угодил в отставленную в сторону руку Лапорта, и румын Иштван Ковач указал на 11-метровую отметку. Бензема издевательски переиграл Эдерсона и обошел Левандовски — есть гол номер 14 в этой Лиге чемпионов!

На Гвардиолу было жалко смотреть. Победа его не слишком радовала, как не сильно огорчала Анчелотти. После матча они тепло обнялись. В Мадриде игра начнется почти что с нуля.

Вы можете не разделять эту точку зрения, но нам показалось очень точным эмоция известного журналиста Игоря Рабинера, отраженная им только что в его телеграм-канале «РабиНерв». Позволим себе процитировать: «Такое волшебство, как «Ман Сити» - «Реал», смотреть одновременно и потрясающе, и немножко вредно. Потому что после него сложно называть футболом что-то другое. Это было просто соревнование в виртуозности лучших пианистов мира.

И, кстати, судья ему полностью соответствовал. Венгр Ковач не тянул одеяло на себя, понимал, что он на этом пиршестве официант, и надо вести себя скромнее. Отсюда и минимум карточек, и минимум свистков. Ковач все правильно понял: эту сказку нельзя лишний раз прерывать. И как же грамотно он не остановил игру после грубого фола на Зинченко (как раз тянувшего на желтую), что позволило Бернарду Силве подхватить мяч и засадить его в ближнюю «девятку» мимо охреневшего от такого поворота Куртуа.

А как Винисиус купил Фернандинью, заставив того решить, что успеет сыграть на опережение, пропустив мяч себе на ход и убежав с центра поля с такой пяточно-сверкающей скоростью, что поди догони! Прямо перед тем Фернандинью как раз стал героем гола Фодена, именно сыграв на опережение, а потом навесив на англичанина. И, видимо, слишком поверил в себя.

Ну, а про Бензема, способного раз за разом переворачивать в матчах такого уровня всё, уже просто не говорю.

«Манчестер Сити» Пепа лучше играл и не раз мог довести преимущество до трёх мячей - и тогда, вероятно, всё. Но «Реал» Анчелотти в который раз в этой Лиге показал удивительную способность гнуться, но не ломаться. И почему-то мне очень хотелось, чтобы матч закончился с разностью в один мяч. Потому что это оставит всё перед ответной игрой абсолютно открытым. И мы получим отличный шанс на шедевр номер два.

А пока дайте просто прийти в себя и переварить увиденное. Это что-то вроде того, как Бетховен на твоих глазах пишет одну из своих симфоний».

СТАТИСТИКА

Лига чемпионов
Полуфинал
Первый матч

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 4:3 (2:1)

Голы: Де Брейне, 2 — 1:0. Жезус, 11 — 2:0. Бензема, 33 — 2:1. Фоден, 53 — 3:1. Винисиус, 55 — 3:2. Бернарду Силва, 74 — 4:2. Бензема, 82, с пенальти — 4:3.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, де Брейне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба (Начо, 46), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70).

Предупреждения: Фернандиньо (81), Начо (90).

источник: «Советский спорт»
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Фейерверк голов и феерический отскок. Как «МанСити» и «Реал» 4:3 сыграли
Фейерверк голов и феерический отскок. Как «МанСити» и «Реал» 4:3 сыграли
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