Дмитрий Селюк: Клопп сегодня отклопает «Вильярреал»

- «Ливерпуль» завершит сказку «желтой субмарины»?

- Думаю, завершит – Клопп отклопает «Вильярреал». При всем уважении к Эмери, который умеет побеждать именно в плей-офф, в таких матчах на вылет, когда игра от ножа. Но Клопп умеет взламывать такие построения. Эмери брал четыре Кубка Европы, но все же в Лиге чемпионов другой уровень в полуфиналах.

В одном матче «Вильярреалу» еще может повезти, но в двух матчах пройти такую команду, как «Ливерпуль» сложно. Я вообще думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов.

- Чтобы «Ливерпулю» победить в двух матчах, сегодня нужно побеждать с разницей в два мяча. Чтоб поспокойнее себя чувствовать в Испании.

- Не обязательно, хватит и одного гола. «Вильярреалу» дома придется идти вперед, рисковать, тогда быстрые форварды «Ливерпуля» получат простор для контратак – Мане, Салах, Жота растерзают оборону испанцев.

«Вильярреал» уже сделал невозможное – прошел «Ювентус» и «Баварию». С «Ливерпулем» это вряд ли пройдет – слишком мощно выглядит команда в последнее время. Мне кажется, «Ливерпуль» не проиграл ни одного матча зимой. А совсем недавно победил «Манчестер Сити» в Манчестере в Кубке Англии, а потом еще сыграл с ним же на выезде вничью в чемпионате. А кумира болельщиков «Локомотива» Рангника просто вынес в одну калитку. Имею в виду разгром «Манчестер Юнайтед».

- А если вдруг? Поставят тогда памятник Эмери перед стадионом в Вильярреале?

- Не знаю насчет памятника, но тогда Карпину придется каждый день извиняться за слова про «тренеришку» по поводу Эмери.

- Так это же Дзюба сказал?

- Я недавно прочитал, что это слова Карпина, Дзюба их просто повторил.

АНОНС

Сегодня «Ливерпуль» примет «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» начало в 22.00. Трансляция на «Матч ТВ».

Ответный матч пройдет в Вильярреале 3 мая.

Вчера в другом полуфинале «Манчестер Сити» в Манчестере обыграл «Реал» со счетом 4:3.

Ответная игра пройдет в Мадриде 4 мая.