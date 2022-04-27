15 млн на бочку! - «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов

Ранее суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.

Ожидается, что в ближайшее время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем потребует от них выплатить штраф в размере 15 млн евро и перевести в УЕФА 5% от выручки за один сезон еврокубков. С такими санкциями ранее столкнулись девять клубов, которые вышли из Суперлиги.

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» не просто были в числе 12 клубов, объявивших о создании Европейской Суперлиги в апреле 2021 года, хозяева этих клубов и были главными инициаторами создания нового супертурнира.

Идея Суперлиги была официально озвучена год назад – 18 апреля 2021 года. Футбольный мир пребывал в шоке не долго - УЕФА быстро объявил, что дисквалифицирует всех футболистов из 12 клубов-бунтарей, запретит им играть на Евро-2020. «Под нож» пошли бы очень много основных игроков сборных Англии, Португалии, Испании, Италии, Франции. Первыми восстали фанаты в Англии и лидеры «Манчестер Юнайтед», потом за ними последовали игроки и фанаты «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси», «Ман Сити» и процесс пошел. Все шесть английских клубов быстро открестились от этого проекта.

Таким образом, Суперлига лишилась сразу половины участников. В итоге, в течение 48 часов «трест лопнул». Боссы «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» вначале хорохорились – мол, новая лига будет создана, но не сейчас, и пытались судиться с УЕФА. Первый суд в Испании создатели лиги выиграли, но потом проиграли в Швейцарии.

И вот УЕФА тогда оштрафовал все 12 клубов, а сейчас напомнил о штрафе вышеназванной тройке под угрозой отстранения от самого престижного и самого денежного турнира.

ФАКТЫ

Планировалось, что в состав футбольной Суперлиги войдут »Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».