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«Реал» уже проигрывал в Манчестере со счетом 3:4. Было это 19 лет назад

Фантастика, которую мы увидели 26 апреля 2022 года на «Этихаде» в матче «Ман Сити» — «Реал», воскресила в памяти легендарную игру 23 апреля 2003 года. Дело тоже было в плей-офф Лиги чемпионов. Тоже в Манчестере. И «Реал» тоже уступил 3:4. Это был футбол, после которого Абрамович решил купить «Челси».
«Реал» уже проигрывал в Манчестере со счетом 3:4. Было это 19 лет назад
27 апреля 2022 21:15
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автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Наше партнерское издание «Плеймейкер» вспомнило, что именно во время той игры 19-летней давности между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом» комментатор Василий Уткин произнес: «Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю этот футбол».

А когда в прошлом году ушел из жизни напарник Василия по тому репортажу Юрий Розанов, Уткин написал: «Когда закончится этот долгий день, я приду домой и посмотрю тот наш матч третьего года, ответный «МЮ» – «Реал». Досмотрю до конца, до последней минутки»…

Ну, что тут добавить? Такие матчи врезаются в память на века!

В апреле 2003-го «МЮ» и «Реал» боролись за золото в своих чемпионатах: «красные дьяволы» шли вровень с «Арсеналом», а мадридцы опережали на очко «Реал Сосьедад» и «Депортиво». В итоге национальные титулы оба клуба взяли, а вот до триумфа в ЛЧ не дотянулись: «Реал», пройдя в четвертьфинале «МЮ», споткнулся на «Ювентусе».

Однако, вне всяких сомнений, это были самые звездные команды эпохи. Сэр Алекс Фергюсон опирался на воспитанный им самим так называемый «Класс-95» (Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, братья Невиллы, Никки Батт), которому аккомпанировали футбольные монстры вроде Рио Фердинанда и Руда ван Нистелроя. А Флорентино Перес продолжал собирать «Галактикос, объединив в одном «оркестре» Луиша Фигу, Зинедина Зидана и Роналдо! Кстати, вскоре после той игры на «Олд Траффорд» в Мадрид из Манчестера отправились Бекхэм и ван Нистелрой.

Добавим, что «МЮ» и «Реал» до этого доминировали в ЛЧ. Мадридцы выигрывали турнир в 1998, 2000 и 2002 годах, а манкунианцы — в 1999-м.

Роналдо (Зубастик) перешел в «Реал» перед началом того сезона из «Интера» в ранге победителя и лучшего бомбардира ЧМ-2022 за невероятные по тем временам 45 миллионов евро. И именно его хет-трик на «Олд Траффорд» спас мадридцев от вылета: они уступили 3:4 после домашней победы 3:1. А ведь бразилец мог не попасть в стартовый состав. До этого Роналдо забил в ЛЧ всего два мяча, тогда как у Рауля в турнире в итоге набралось аж девять. Но испанский форвард был вынужден остаться в Мадриде из-за приступа аппендицита.

Для Роналдо матч стал одним из главных в карьере. Когда на 67-й минуте он покидал поле, весь «Олд Траффорд» провожал его стоячей овацией. Аплодисменты раздавались даже со скамейки «МЮ». «Я тоже не удержался — и похлопал вслед великому нападающему», – вспоминал в автобиографии Гари Невилл.

Сам бразилец рассказывал об этом так: «Я забил три мяча, но лучший момент случился во время моей замены. Все встали со своих мест — я не ожидал ничего подобного! Ведь для трибун я был соперником».

Стартовый состав хозяев удивил. Обычно ван Нистелрой (95 голов в 150 матчах за «МЮ») играл на острие, но Фергюсон решил выпустить голландца в паре с Уле-Гуннаром Сульшером. При этом Бекхэм… попал в запас. Таким образом, «красные дьяволы» перестроились с 4-5-1 на классические 4-4-2. И именно дуэт Сульшер – ван Нистелрой сообразил первый гол англичан.

Ну а что же Бекхэм? Тогда Дэвид конфликтовал с главным тренером. За два месяца до игры случился знаменитый эпизод, когда Фергюсон в раздевалке швырнул в звездного полузащитника бутсой и разбил бровь.

Тем не менее, за полчаса до конца матча сэр Алекс вспомнил о Бекхэме. И тот успел оформить дубль, забив первый из мячей коронным ударом со штрафного. А на 85-й минуте случился его гол номер два, который принес «МЮ» победу. В матче, но не в противостоянии.

А летом Бекхэм ушел в «Реал». Куда его… пригласили мадридские звезды сразу после финального свистка. Хотя до матча ни о каком трансфере не было даже намека…

После игры Фергюсон заявил: «Участвовать в такой битве — гордость. Мы увидели матч, который возможно представить только в самых смелых фантазиях».

Кстати, на трибунах тогда присутствовал пятилетний Маркус Рэшфорд, для которого это был первый в жизни (!) поход на футбол. Стоит ли удивляться, что под впечатлением от увиденного он со временем стал звездой «МЮ»?

Такой же эффект тот суперматч произвел и на Романа Абрамовича. Именно после просмотра уникальной игры на «Олд Траффорд» российский миллиардер, как он сам потом признавался, окончательно понял, чего по-настоящему желает. Через полтора месяца Абрамович приобрел «Челси», с которым выиграл все возможные трофеи — от АПЛ и Лиги чемпионов до Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Спустя 19 лет Абрамович вынужден расстаться с «Челси». Из-за всем известных событий. А вот красота футбола на «Олд Траффорд»-2003 сегодня, в 2022-м, воспринимается так же отчетливо. Даже на фоне свежих 4:3 из матча «Ман Сити» — «Реал».

Пересмотрите обзор той великой игры — и убедитесь сами.

23 апреля 2003 года.
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3 (1:1)

Голы: Роналдо, 12 (0:1). ван Нистелрой, 43 (1:1). Роналдо, 50 (1:2). Иван Эльгера, 52 — в свои ворота (2:2). Роналдо, 59 (2:3). Бекхэм, 71 (3:3). Бекхэм, 85 (4:3).

«Манчестер Юнайтед»: Бартез, О’Ши, Браун, Фердинанд, Сильвестр (Ф.Невилл, 79), Верон (Бекхэм, 63), Батт, Кин (Форчун, 82), Гиггз, Сульшер, ван Нистелрой.

«Реал»: Касильяс, Мичел Сальгадо, Йерро, Иван Эльгера, Роберто Карлос, Макелеле, Зидан, Гути, Фигу (Павон, 88), Макманаман (Портильо, 69), Роналдо (Солари, 67).

Предупреждения: Верон, 18, Фигу, 73. Форчун, 90.

Судья: Коллина (Италия).

источник: «Советский спорт»
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