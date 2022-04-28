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«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в стиле Симеоне, а боссы клуба хотят «продлить» Клоппа

«Ливерпуль» вчера довольно уверенно и аккуратно обыграл в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «непробиваемый» «Вильярреал» - 2:0. А в это время хозяева «красных» захотели продлить контракт с Юргеном Клоппом.
«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в стиле Симеоне, а боссы клуба хотят «продлить» Клоппа
28 апреля 2022 13:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Ливерпуль"

В СТИЛЕ «АТЛЕТИКО»

Конечно, сравнение вчерашней игры «Ливерпуля» с типичной игрой «Атлетико» не совсем корректно – почти подавляющее преимущество во всем, «Атлетико» обычно так тотально не переигрывает соперников. Например, владение мячом вчера было 71:29 в пользу хозяев, 20:1 по ударам, 5:0 – в створ. А главное - по игре. «Вильярреал» просто не смог высунуть голову из окопа, ему эту самую голову просто не дали поднять.

Сходство в тактике следующее: огромное внимание обороне, не давать сопернику ни единого шанса в атаке. В этом Клопп даже переплюнул Диего Симеоне. Всего три (!) раза футболисты «Вильярреала» коснулись мяча в штрафной хозяев, за весь матч нанесли всего один (!) удар по воротам соперника и тот не попал в створ.

План на игру и удовлетворение от его выполнения Клопп озвучил после матча.

«Это была отличная игра – мы заглушили соперника. Это было очень важно, потому что у «Вильярреала» очень опасные контратаки. Мне понравился и первый тайм – только мы не забили. Создавали разнообразные, отличные моменты, но не забили. Зато во втором тайме реализовали.

Поймите, в футболе именно твоя защита отражает и означает уважение к сопернику. Мне очень понравилось, как мы действовали: отличный контрпрессинг, парни были в игре и не выключались с первой до последней секунды.

Пока это только перерыв в двухматчевом противостоянии, но ситуация чуточку лучше, чем перед стартовым свистком», - сказал тренер «Ливерпуля».

КАКАЯ БУДЕТ ПРИБАВКА К 10 МЛН?

Помните, Леню Голубкова из МММ? Он завершал очередной рекламный ролик словами: «Хорошая прибавка к пенсии», демонстрируя с экрана на зависть россиянам кучу денег, полученных от удачной покупки билетов МММ.

Вчера же появилась информация, что боссы «Ливерпуля» решили продлить контракт с Клоппом как минимум на четыре года.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Сейчас Юрген зарабатывает 10 миллионов фунтов в год, очевидно, что финансовые условия 54-летнему немецкому специалисту теперь будут улучшены. То есть, Клопп получит «хорошую прибавку к пенсии».

Но есть одно обстоятельство: Юрген всегда говорил, что подписывает контракт только в том случае, если уверен, что сможет его отработать до конца. Клопп в «Ливерпуле» работает с 2015 года, уже 7 лет. Если он договор продлит, получится 11 лет на одном месте. Даже если у человека все прекрасно, за 11 лет у него не раз возникает мысль, что пора сменить обстановку.

источник: «Советский спорт»
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